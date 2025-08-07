Está en Bali y cuesta 500 € la noche: así es la exclusiva villa en la que Alba Díaz pasa sus vacaciones

A sus 24 años, Alba Díaz ha ganado una gran popularidad gracias a su participación en Las Berrocal, un reality que narra la vida de su familia. La joven es famosa desde la cuna. Sus padres son el torero Manuel Díaz El Cordobés y la diseñadora Vicky Martín Berrocal. Esa es la razón por la que Alba ha despertado el interés de la audiencia. La crónica social se ha hecho eco de sus movimientos y ahora sabemos que mantiene una relación con un joven llamado Marcos Terrones. La pareja se ha propuesto disfrutar del verano al máximo en Bali. Han alquilado una lujosa villa que cuesta 500 por noche, pero tiene piscina y playa privada.

Alba Díaz se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más importantes de su generación. Su presencia en Las Berrocal ha sacado a la luz una faceta que nadie conocía de ella. Ha demostrado ser una mujer inteligente, divertida y emprendedora. «Antes me molestaba la etiqueta porque todo el rato era «la hija de Vicky», pero llega un punto en que tienes que aprender a que deje de molestarte», ha declarado en un conocido pódcast. En este mismo espacio dejó claro que nunca ha perdido las formas y que siempre ha sido consciente de la suerte que ha tenido de nacer en su familia. «Me ha tocado una familia de personajes públicos muy normales, humildes, con los pies en el suelo, con muchos valores», declaró al respecto.

Alba asegura que Vicky Martín Berrocal le ha enseñado a ser una persona humilde. No obstante, los últimos acontecimientos han demostrado que sus gustos no están al alcance de todos los bolsillos.

Antes de entrar en detalles debemos recordar unas palabras que pronunció la modelo hace unos meses cuando le preguntaron por el tipo de relación que tenía con su progenitora: «He conseguido entender mejor a mi madre, sanar la relación. Que estaba bien pero siempre había cosas que pulir y es bonito verse desde fuera y pararse a hablar y dices: oye vamos a hacer una cena, vamos a intentar comunicar lo que nos pasa, lo que sentimos, hay que decir las cosas».

Las lujosas vacaciones de Alba Díaz

Tal y como hemos adelantado, Alba Díaz y su novio están disfrutando de unas vacaciones que podrían formar parte de cualquier catálogo. La pareja ha apostado por una experiencia de desconexión total en Bali, eligiendo como refugio una villa privada en uno de los rincones más exclusivos de la isla. Ubicada en la zona de Bingin, famosa por sus playas tranquilas y su atmósfera relajada, la villa que han elegido pertenece al complejo boutique La Brava Bingin Villas, un destino que fusiona el diseño contemporáneo con el entorno natural de manera impecable. La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido ciertos detalles a través de sus redes sociales que no dejan lugar a la especulación. De hecho, ha sido ella misma la que ha mostrado el lugar donde se está hospedando.

El alojamiento destaca por su arquitectura moderna, con líneas limpias, espacios abiertos y una decoración que cuida hasta el más mínimo detalle. Aunque está pensada para alojar hasta a cuatro personas, la pareja ha preferido reservarla solo para ellos, lo que les permite disfrutar de mayor privacidad y de cada rincón sin interrupciones.

La exclusividad tiene su precio. Las tarifas por noche oscilan entre los 400 y los 500 euros, una cifra que refleja tanto la calidad de los servicios como la demanda de este tipo de alojamientos durante los meses más calurosos del año. Debemos tener en cuenta que Alba Díaz ha generado muchos ingresos este año a raíz de su participación en Las Berrocal, también ha asistido a numerosos eventos y ha dado entrevistas en Canal Sur. Es decir, aunque sus vacaciones hayan indignado a ciertas personas, es cierto que la joven ha tenido capacidad para reunir el dinero suficiente y hacer una escapada a Indonesia.

Una villa con piscina privada

Uno de los mayores atractivos de esta villa es su piscina privada, que se funde con el paisaje gracias a un jardín tropical que invita al relax. Las tumbonas están dispuestas estratégicamente para disfrutar del sol durante todo el día, y una ducha exterior completa el conjunto, pensada para los amantes del baño al aire libre. Nadie puede negar que este verano Alba ha sido inteligente y ha conseguido diseñar unas vacaciones perfectas para esconderse de los paparazzi.

En el interior de su «casita», los amplios ventanales permiten que la luz natural bañe cada estancia, creando una sensación de amplitud y calidez desde la mañana hasta el atardecer. La decoración, de inspiración minimalista, mantiene una paleta neutra con toques de madera natural y textiles orgánicos, todo ello pensado para fomentar el descanso y el bienestar. Alba y Marcos han encontrado en este rincón de Bali una oportunidad perfecta para recuperar el tiempo perdido y recargar energías antes de regresar a Madrid y continuar con los proyectos que hay encima de la mesa.