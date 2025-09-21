Horario del Carlos Alcaraz – Cerúndolo y el partido de dobles de la Laver Cup 2025: cuándo es y dónde ver por TV gratis online en directo

Carlos Alcaraz afronta la última jornada de la Laver Cup 2025 con la exigencia y necesitada de ser decisivo para Europa. El combinado del viejo continente está por debajo en el marcador y si quiere proclamarse campeón tendrá que ganar sus cuatro partidos, mientras que al resto del mundo le vale con llevarse la victoria en dos de ellos. De esta manera, el murciano jugará dos encuentros en la última fecha, uno individual contra Francisco Cerúndolo y otro de dobles, donde compartirá pareja con Casper Ruud. Te contamos la fecha, horario y dónde ver por televisión en directo los dos partidos del tenista de El Palmar.

Cuándo juega Carlos Alcaraz el partido contra Cerúndolo y en dobles en la Laver Cup 2025

Carlos Alcaraz cerrará su participación en la Laver Cup 2025 con un doble partido. El murciano está representando al combinado europeo frente al resto del mundo y ya ha jugado dos encuentros hasta el momento. Uno fue de dobles y compartió pista con Jakub Mensik, con el que logró una victoria por 7-6 y 6-4 ante Alex Michelsen y Taylor Fritz en la primera jornada. Al día siguiente le tocó verse las caras con Fritz, contra el que perdió por 6-3 y 6-2. Ahora, en el día decisivo, el murciano formará pareja con Casper Ruud para enfrentarse a Reilly Opelka y Alex Michelsen. Posteriormente se medirá a Francisco Cerúndolo.

La Laver Cup 2025 arrancó el pasado viernes en San Francisco y este domingo 21 de septiembre, en la madrugada hacia el lunes 22 en España, sabremos si es Europa o el resto del mundo el equipo que se lleva el título. Hay que recordar que en la primera jornada se repartía un punto y en la segunda dos, mientras que en la última se otorgarán tres unidades por cada victoria. El primer combinado que llegue a los 13 puntos se proclamará campeón. Antes del inicio de la tercera fecha Europa pierde por 3-9.

La organización de la Laver Cup 2025 ha programado el partido de dobles Carlos Alcaraz y Casper Ruud contra Alex Michelsen y Relly Opelka para este domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Una vez acabe el choque en el Chase Center de San Francisco el murciano tendrá que prepararse porque saltará a la pista para medirse a Francisco Cerúndolo, choque que comenzará no antes de las 23:20 horas (horario peninsular).

Horario del partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025

Esta tercera y definitiva jornada de la Laver Cup 2025 promete ser apasionante, ya que el resto del mundo necesita dos victorias para llevarse el trofeo tras la remontada que firmó en la segunda fecha de esta competición que se disputa en San Francisco. Mientras que los europeos necesitan ganar los cuatro choques, si el resto del mundo ganase los dos primeros se acabaría el torneo y Carlos Alcaraz no jugaría su encuentro individual.

Casper Ruud y Carlos Alcaraz contra Alex Michelsen y Reilly Opelka. Domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas.

Jakub Mensik – Álex de Miñaur. Domingo 21 de septiembre no antes de las 22:10 horas.

Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo. Domingo 21 de septiembre no antes de las 23:20 horas.

Alexander Zverev – Taylor Fritz. Lunes 22 de septiembre no antes de las 00:30 horas.

Dónde ver en directo el partido de Carlos Alcaraz gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se juegan en el Chase Center de San Francisco en esta competición creada por Roger Federer fue Eurosport. Estos dos partidos de Carlos Alcaraz en la tercera y última jornada de la Laver Cup 2025 se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Eurosport tiene disponible en diferentes operadores, como puede ser Movistar+.

Por otro lado, todos los seguidores del tenista de El Palmar y amantes de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online los dos partidos que jugaría Carlos Alcaraz en la tercera y última jornada de la Laver Cup 2025 a través de la aplicación de Eurosport. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero será necesario tener activa la suscripción. Sin embargo, las plataformas que tengan este canal podría tener en sus aplicaciones la posibilidad de emitir lo que suceda en San Francisco.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta última jornada de la Laver Cup 2025 que se está disputando en el Chase Center de San Francisco. Cuando acaben los dos partidos de Carlos Alcaraz, el individual y el de dobles, publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que se produzcan con el título que se decidirá en este último día de competición.

Dónde escuchar por radio el partido de Carlos Alcaraz contra Cerúndolo y en dobles en la Laver Cup 2025

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en la tercera y definitiva jornada de la Laver Cup 2025 ni los dos partidos que jugará Carlos Alcaraz deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Chase Center para contar cómo se decide todo en San Francisco.