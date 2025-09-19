Federer habla abiertamente de su regreso al tenis junto a Rafa Nadal: «Sé que estaría dispuesto…»

Roger Federer ha hablado abiertamente de un retorno al tenis de la mano de Rafa Nadal. El legendario tenista suizo, retirado desde 2022, apadrina la Laver Cup, torneo que arranca este fin de semana con una nueva edición, y con este motivo ha concedido varias entrevistas. En una de ellas, el ganador de 20 Grand Slams ha confesado su intención de volver a las pistas con la creación de una categoría sénior. Lo que ha sorprendido es su idea de nombre, fusionando su apellido y el del mallorquín, su eterno rival y amigo.

Nadal, que se retiró el año pasado tras caer con España en las finales de la Copa Davis en Málaga, no ha vuelto a coger la raqueta de forma profesional y está centrado en su academia en Manacor, dejándose ver de vez en cuando en actos públicos. Por su parte, Federer organiza cada año junto a Tony Godsick la Laver Cup, torneo que enfrenta a tenistas de Europa y América y en la que participará nuevamente Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open 2025.

Antes de su inauguración, el suizo confesó que estaría encantado de regresar al tenis junto a su amigo Nadal, que lloró amargamente hace tres años precisamente en la Laver Cup. Federer también asistió al inolvidable homenaje brindado al de Manacor por parte de Roland Garros en la Philippe Chatrier y lo hizo junto a otras dos leyendas, Novak Djokovic y Andy Murray.

Ahora, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Federer declara su intención de volver a la acción con Nadal, algo que sin duda sería histórico y despertaría la pasión de los millones de seguidores de Rafa por todo el mundo. «Sí, ¿por qué no? Amo a Rafa, Hemos jugado muchas veces así que intentaré mantenerme en buena forma», respondió Roger a la pregunta sobre este regreso conjunto.

Federer da nombre a su idea junto a Nadal

Como decimos, Federer puso incluso nombre a la categoría de veteranos que crearía junto a Nadal: «Sé que Rafa también estaría dispuesto a jugar al tenis. Suena terrible para nosotros lo de jugar en categoría sénior, pero podemos crear un circuito, el Fedal Tour». Si algo caracteriza al suizo desde su adiós al tenis es su capacidad emprendedora, por lo que no se puede descartar que en un futuro no muy lejano disfrutemos de los raquetazos de dos auténticos mitos ya alejados del circuito profesional ATP.