Otro Grand Slam para la Rafa Nadal Academy: Ivan Ivanov conquista el US Open Junior

La Rafa Nadal Academy sigue puliendo las grandes joyas del tenis mundial y la última gran promesa que está a punto de ser una realidad es Ivan Ivanov. El joven tenista búlgaro, que entrena en la academia del mejor tenista de la historia de España, se ha proclamado este fin de semana campeón del US Open Junior que se ha disputado en estos últimos días en Nueva York. El 22 veces ganador de un Grand Slam le ha felicitado con un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

Ivan Ivanov ha logrado el segundo Grand Slam de su carrera tras ganar el US Open Junior y lo ha hecho sólo unas semanas después de conquistar el título de Wimbledon. El tenista búlgaro de 16 años derrotó en la final a su compatriota Alexander Vasilev por 7-5 y 6-3, un triunfo que le consolida como Nº1 del ranking. Ivanov, además, se convierte en el tercer tenista que en este siglo gana en una misma temporada Wimbledon y US Open, tras Grigor Dimitrov y Filip Peliwo.

La victoria de Ivanov permite a la Rafa Nadal Academy by Movistar aumentar su palmarés de títulos de Grand Slam Junior conseguidos por sus jugadores. Ya son 13 los triunfos totales, de los cuales siete de ellos los lograron en el cuadro individual: Daniel Rincón (US Open 2021), Alex Eala (US Open 2022), Martín Landaluce (2022), Alina Korneeva (Australian Open y Roland Garros 2023) e Ivan Ivanov (Wimbledon 2025 y US Open 2025)

Nada más levantar el trofeo, Ivanov tuvo palabras de agradecimiento a la Rafa Nadal Academy. «Quiero mostrar mi agradecimiento a la Rafa Nadal Academy, que me ha ayudado a lo largo de este camino y me ha acompañado en cada paso. Quiero dar las gracias a mi equipo, que también es de la Academia, y agradecerles que hayan viajado conmigo. Gracias por apoyarme siempre. Ya llevo cuatro años formando parte de este viaje con la Rafa Nadal Academy y ha sido increíble y la sensación tras ganar mi segundo Grand Slam es increíble, es inolvidable, especialmente después de hacerlo tras Wimbledon y ahora en el US Open».

Por su parte, su entrenador, Jeremy Paysan, valora que Ivanov haya conseguido vencer pese a haber competido con molestias. “Ha sido una semana muy especial, sobre todo porque no se sentía nada fresco; le dolió mucho el hombro toda la semana. Pero Iván volvió a demostrar una gran calidad y su forma de ser siempre combativo cuando lo necesita y de buscar soluciones cuando también es más difícil. Enhorabuena a él”.

La felicitación de Rafa Nadal a Iván Ivanov

El propio Rafa Nadal mandó un mensaje de felicitación a Ivanov en su perfil de ‘X’. “Felicidades a Iván por ganar Wimbledon y el US Open Junior. Felicidades también a todo el equipo de la Rafa Nadal Academy by Movistar”, escribió el 22 veces ganador de Grand Slam.

El triunfo de Ivan Ivanov pone la guinda a un US Open absolutamente histórico para la Rafa Nadal Academy by Movistar, con Jaume Munar alcanzando por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, Alex Eala, que unas horas después del triunfo de Ivanov ganó su primer título WTA en el Open de Guadalajara (WTA 125), y Coleman Wong logrando sus primeros triunfos en el cuadro final de un major para ellos y para sus respectivos países, y Max Exsted también estrenando su casillero de triunfos en dobles.