Rafa Nadal rompe otra barrera histórica y sitúa su museo como uno de los más visitados de España

Las buenas noticias se suceden para Rafa Nadal en los últimos tiempos. El pasado fin de semana se supo que el ex tenista y su pareja, Mery Perelló, habían sido padres de su segundo hijo. En cuanto a lo profesional, el balear cuenta con la Rafa Nadal Academy by Movistar como su gran proyecto tras su retirada. Se trata de un complejo tenístico en su Manacor natal, que sirve como lugar de entrenamiento para tenistas de todas las edades y niveles. La academia también cuenta con un museo dedicado a la carrera de Nadal, que ha recibido más de 100.000 visitantes en el último año. Una cifra récord durante los casi 9 años de existencia del Rafa Nadal Museum.

En su visita, los asistentes realizan un recorrido por la exitosa trayectoria tenística del manacorí. Raquetas, zapatillas, camisetas, pelotas y todo tipo de material implicado en los grandes logros de Rafa Nadal. Una de las zonas más destacadas es la dedicada a Roland Garros, su Grand Slam fetiche. Los 14 títulos que levantó en París se exponen en una parte del museo que también cuenta con las cintas que lució en cada una de sus finales en la Philippe Chatrier.

Uno de los últimos grandes momentos de la carrera de Rafa Nadal se vivió en los Juegos Olímpicos de París 2024. La aventura olímpica del español, que fue uno de los protagonista de la ceremonia de inauguración, también tiene su hueco en el museo. En él, los asistentes pueden observar la antorcha que portó en la ceremonia tras recoger el testigo de otra leyenda del deporte como Zinedine Zidane. En la cita olímpica, un Nadal mermado físicamente se despidió de su pista predilecta tras perder en individuales ante Novak Djokovic y formar pareja en dobles con Carlos Alcaraz, con el que cayó eliminado en cuartos de final.

Nadal sigue alejado del tenis tras su retirada el pasado mes de noviembre. En febrero reconoció no haber vuelto a coger la raqueta desde la fecha de su adiós definitivo. Centrado en su vida personal y en el desarrollo de la Rafa Nadal Academy by Movistar, el español volvió a copar los titulares en mayo con su homenaje en la inauguración del último Roland Garros. La huella de Nadal quedó marcada para siempre en la pista principal del prestigioso Grand Slam, en una edición que conquistó Carlos Alcaraz por segunda vez.

Rafa Nadal Academy, cuna de talentos

La academia de Rafa Nadal, inaugurada hace casi 9 años, ha sido cuna de varios jugadores que forman parte del circuito actual. Como representante más exitoso cuenta con Casper Ruud. El noruego llegó a la Rafa Nadal Academy by Movistar fuera del Top 100, desde donde dio el salto para disputar tres finales de Grand Slam y alcanzar la segunda posición del ranking ATP en el año 2022.

«𝙇𝙤 𝙙𝙞𝙨𝙛𝙧𝙪𝙩é 𝙢𝙪𝙘𝙝𝙤 𝙮 𝙚𝙨𝙩𝙤𝙮 𝙢𝙪𝙮 𝙖𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚𝙘𝙞𝙙𝙤 𝙖 𝙏𝙤𝙣𝙞 𝙮 𝙖 𝙍𝙖𝙛𝙖 𝙥𝙤𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙞𝙗𝙞𝙧𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙡𝙤 𝙝𝙞𝙘𝙞𝙚𝙧𝙤𝙣» El favorito No. 1 🇩🇪 @AlexZverev habla de su preparación para la gira americana.@rnadalacademy | @NBOtoronto | #BNO25 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 28, 2025

Algunas de las raquetas más destacadas que han pasado por las instalaciones situadas en Manacor demuestran la apuesta por la juventud. Jaume Munar, jugador español que ha debutado en el Top 50 esta temporada, es el más veterano con 28 años. Jóvenes promesas como los españoles Martín Landaluce y Dani Rincón o el asiático Coleman Wong son algunas de las apuestas más destacadas de la academia. Un lugar que también visitan tenistas destacados del circuito para entrenar, como un Alexander Zverev que se puso a disposición de Toni Nadal tras su debacle en primera ronda de Wimbledon.