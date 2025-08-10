Alcaraz regresa con una victoria sufrida ante Dzumhur en Cincinnati

Carlos Alcaraz venció a Damir Dzumhur (1-6, 6-2, 3-6) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati. Después de casi un mes sin jugar tras la trágica final de Wimbledon con Jannik Sinner, el murciano tiró de galones para sobreponerse al bosnio en primera ronda del torneo estadounidense.

El partido comenzó con el del Palmar dominante, que impuso un rito alto para mostrar un tenis agresivo, forzando errores continuos en el juego del bosnio. La solidez del saque y la efectividad en sus golpes le permitieron adjudicarse el primer set con claridad y rapidez, dejando a Dzumhur sin margen de maniobra.

Un partido que se le complicó a Alcaraz

Sin embargo, el segundo fue otra historia. El bosnio ajustó su nivel e igualó la intensidad de Carlos, presionando con mejores golpes desde el fondo de la pista. Parecía que iba ser un regreso plácido, el partido perfecto para coger ritmo y engrasar músculos, cuando Alcaraz se anotó el primer set a toda velocidad por 6-1 en solo 28 minutos frente a un Dzumhur al que ya había vencido en Roland Garros este año. Pero la segunda manga fue otra historia.

Los errores no forzados (nada menos que 16 en ese segundo set) se acumularon para el de El Palmar. Destemplado y sin brío en sus movimientos, Alcaraz también abrió la puerta para que Dzumhur se creciera y el balcánico no lo desaprovecho anotándose el set con dos roturas de saque.

Fue con 2-1 para el español y saque para el bosnio cuando dio un golpe sobre la mesa. Apretó el puño, gritó ‘vamos’ y, tras un punto épico marca de la casa en el que se señaló a la oreja para deleite de la afición, rompió el servicio de Dzumhur para empezar a salir del callejón en el que se había metido. Volvía a sonreír Alcaraz, volvía a disfrutar con algunos peloteos para enmarcar. Pero aún tuvo que sudar un poco más para solventar su estreno en Cincinnati.

Con 4-2 y todo en apariencia encarrilado, Alcaraz volvió a perder su servicio y el set se complicaba una vez más (4-3). Pero esta vez se repuso de inmediato con un ‘break’ justo a continuación (5-3) y ya no miró atrás para certificar con victoria -y con una celebración de mucha garra y rabia- su retorno a las pistas.