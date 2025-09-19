Dónde ver la Laver Cup por TV en directo y gratis los partidos de tenis

La Laver Cup 2025 dará el pistoletazo de salida este viernes 19 de septiembre en San Francisco. El partido entre Casper Ruud y Reilly Opelka inaugurará una nueva edición del torneo impulsado por Roger Federer. Carlos Alcaraz liderará al equipo de Europa, donde además de Ruud también estarán Alexander Zverev, Holger Rune, Jakub Mensik y Flavio Cobolli, capitaneados por Yannick Noah.

En el otro lado, representando al equipo del Resto del Mundo, están Taylor Fritz, De Miñaur, Cerundolo, Michelsen, Fonseca y Opelka. El debut del número uno del mundo será el sábado formando pareja de dobles junto a Jakub Mensik. El partido del murciano en el Chase Center se espera que arranque no antes de las 5:10 horas en, una menos en las Islas Canarias

Dónde ver por televisión en directo la Laver Cup

Todos los partidos de la Laver Cup 2025 se podrán ver en directo y en exclusiva por televisión en nuestros país a través del canal de Eurosport, el medio que posee los derechos de este torneo creado por Roger Federer. El primer partido del torneo será el que enfrente a Ruud con Opelka comenzará a las 22:00 horas, hora peninsular española, una menos en Canarias. Este canal está disponible en diferentes plataformas de pago como pueden ser Movistar+ o HBO Max.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup

Carlos Alcaraz estrena condición de número uno del mundo en este torneo. Aunque aquí no se tienen en cuenta los rankings, es cierto que el tenista español saltará por primera vez a la pista como el número uno de la ATP. El murciano asaltó esta posición después de derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open en cuatro sets. Eso le devolvió a lo más alto del ranking por primera vez desde 2023.

Tras perderse la Copa Davis, Alcaraz llega a la Laver Cup descansado y dispuesto a liderar al equipo europeo a revalidar su corona de campeón, obtenida el año pasado en Berlín. El choque entre Carlos Alcaraz y Jakub Mensic – Alex Michelsen y Taylor Fritz está programado para el sábado 20 de septiembre en torno a las 5:10 de la mañana.

Horarios y fechas de la Laver Cup 2025

La Laver Cup 2025 se disputa entre el 19 y el 21 de septiembre y consta de cuatro partidos por día. Se jugarán tres partidos de indivuales y uno de dobles cada jornada. Viernes y sábado se cerrará con el partido de dobles, mientras que el domingo el dobles abrirá la jornada y después se disputarán el resto de encuentros de individuales.

Como siempre se ha hecho en la Laver Cup, los puntos se repartirán de menos a más: 1 por victoria el primer día, 2 el segundo día y 3 puntos el tercer y último día por cada triunfo que consigan. Así, la última jornada es clave para decidir el torneo. Los partidos programados hasta la fecha son los de la primera jornada, repartidos en sesión de día y sesión de noche en San Francisco.

Por el momento tan sólo se conocen los horarios de la primera jornada, pero se espera que Alcaraz juegue alguno de los partidos de individuales entre el sábado y el domingo. En España, los encuentros comenzarán por la noche y continuarán durante la madrugada. Estos son los duelos programados hasta la fecha: