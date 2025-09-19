Cuándo juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup: dónde ver el partido de dobles en directo por televisión

Carlos Alcaraz debutará en la Laver Cup 2025 en la primera jornada, pero lo hará con un partido de dobles, donde compartirá equipo con Jakub Mensik. El flagrante campeón del US Open espera poder ayudar a Europa a conseguir un nuevo título en esta competición que reúne a algunos de los mejores jugadores del planeta. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el debut del tenista murciano.

Cuándo juega Carlos Alcaraz el partido de dobles en la Laver Cup 2025

Carlos Alcaraz participa en esta Laver Cup 2025 defendiendo los colores del combinado europeo frente al resto del mundo y en esta primera jornada de esta competición creada por Roger Federer se estrenará en dobles. El murciano compartirá lado en la pista con el checo Jakub Mensik y delante tendrán a Alex Michelsen y Taylor Fritz en lo que promete ser un partidazo que cierre la jornada del viernes. Esta competición se jugará en el Chase Center, en San Francisco, y antes del duelo del de El Palmar, habrá tres partidos, el Casper Ruud – Reilly Opelka, el Mensik – Michelsen y el Cobolli – Fonseca.

Hay que recordar que esta Laver Cup 2025 comienza este viernes y finalizará el domingo. Los partidos de esta primera jornada valdrán un punto cada uno de ellos, mientras que los del sábado valen dos unidades y los de la última fecha ascienden a tres. El ganador será el primero que llegue a 13 puntitos entre los nueve choques individuales y los tres dobles que están establecidos en el calendario. También hay que destacar que los encuentros son a dos sets y en el caso de que haya empate se decide en un super tie break.

La organización ha programado este partido de dobles entre Carlos Alcaraz y Jakub Mensik contra Alex Michelsen y Taylor Fritz para este sábado 20 de septiembre, aunque en horario local será el viernes por la noche. El horario que se estima en el que comenzará este choque del tenista murciano en el Chase Center es no antes de las 6:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025

Este año 2025 ha sido bastante positivo para Carlos Alcaraz. Es cierto que no empezó de la mejor manera al caer en cuartos contra Novak Djokovic en el Open de Australia, en semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami y perder las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Eso sí, el murciano consiguió conquistar Róterdam, Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open 2025.

Casper Ruud – Reilly Opelka. Viernes 19 de septiembre a las 22:00 horas.

Jakub Mensik – Alex Michelsen. Viernes 19 de septiembre no antes de las 23:10 horas.

Flavio Cobolli – Joao Fonseca. Sábado 20 de septiembre a las 4:00 horas.

Carlos Alcaraz y Jakub Mensic – Alex Michelsen y Taylor Fritz. Sábado 20 de septiembre no antes de las 5:10 horas.

Dónde ver en directo el partido de Carlos Alcaraz gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputarán en el Chase Center de San Francisco en este torneo creado por Roger Federer fue Eurosport. Este partido de dobles entre Carlos Alcaraz y Jakub Mensik contra Alex Michelsen y Taylor Fritz de la primera jornada de la Laver Cup 2025 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas de pago como pueden ser Movistar+ o HBO Max.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores acérrimos del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el partido de dobles entre Carlos Alcaraz y Mensik contra Michelsen y Taylor Fritz de la primera jornada de la Laver Cup 2025 a través de la aplicación de Eurosport. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero habrá que estar suscrito. Si se tiene una plataforma que incluya este canal se podrá ver mediante sus respectivas aplicaciones.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en esta Laver Cup 2025 que se celebra en la ciudad estadounidense de San Francisco. Cuando termine el partido de dobles entre Carlos Alcaraz y Mensik contra Michelsen y Taylor Fritz publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Chase Center.

Dónde escuchar por radio el partido de dobles de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025

Todos aquellos aficionados que quieran seguir todo lo que ocurra en esta apasionante Laver Cup 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en este partido de dobles que jugarán Carlos Alcaraz y Mensik contra Tylor Fritz y Michelsen podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán cuando puedan con Estados Unidos para contar lo que esté ocurriendo en el Chase Center.