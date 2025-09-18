Golf con Federer y visita a la prisión de Alcatraz: la hoja de ruta de Alcaraz para preparar la Laver Cup

El juguete de Federer, esta Laver Cup incrustada a caballo en la parte final del curso tenístico, va adquiriendo cada vez un mayor reconocimiento. Camino de su octava edición, la competición regresa a Estados Unidos. En San Francisco ya han aterrizado los equipos de Resto del Mundo y el Europa, liderados por Fritz y Alcaraz respectivamente, que además estrenará en la Laver Cup su reciente condición de número uno del mundo.

Mientras el contador apura su cuenta atrás, Alcaraz recarga la batería tirando de golf, un clásico en su lista salvoconductos. Esta ocasión lo ha hecho acompañado del mito Roger Federer, creador del torneo. «Bienvenido a la Laver Cup 2025. Buen trabajo sobre el campo de golf. Espero que ya hayas cogido tus raquetas», fueron las palabras que dedicó el suizo al murciano, que respondió inmediatamente. «Estamos listos para la Laver Cup».

El campo de golf no es el único lugar por el que ha pasado Alcaraz estos días previos a la Laver Cup. También ha visitado la prisión de Alcatraz, ubicada en la isla del propio nombre. Realizó una visita guiada junto al resto del equipo de Europa. Alcaraz afronta la Laver como capitán de un equipo, el europeo, en el que no formará pareja con Jannik Sinner. El italiano declinó la invitación de la organización. Cabe recordar que siempre se invita a los tres primeros tenistas del ranking de cada alineación.

«En el caso del Team World, todos aceptaron. Siempre depende de las agendas y prioridades de cada uno en ese momento concreto. Estamos hablando con Sinner sobre las próximas ediciones. Nos encantaría contar con él. Pero a veces los calendarios y los compromisos no permiten una presencia. Los jugadores necesitan un descanso, y a veces ocurre durante la semana de la Laver Cup y echamos de menos su presencia», aseguró Steve Zacks, director del torneo.

Alcaraz, reciente ganador del US Open, estará acompañado por el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. En el equipo rival destaca la presencia estadounidense, con Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul y Francis Tiafoe. El brasileño Joao Fonseca y el argentino Francisco Cerúndolo completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos.

Esta edición contará con cambios en la capitanía. John McEnroe y Bjorn Borg dejan el testigo de los equipos del Mundo y Europa respectivamente a Yannick Noah y Andre Agassi. Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días y en no más de dos durante los tres días de competición, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar dobles. Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup.