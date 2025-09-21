Alcaraz sucumbe ante Fritz y a Europa se le complica la Laver Cup

Taylor Fritz arrolló a Carlos Alcaraz este sábado por 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos. El número uno del mundo y reciente campeón del US Open saltó a la pista en el tercer turno del día, y último partido de individuales, en busca de reducir la ventaja. Pero se topó con un Fritz implacable que puso el 7-3 para Resto del Mundo en la Laver Cup que se está disputando en el Chase Center de San Francisco.

Fritz, número cinco del ranking mundial, nunca había ganado a Alcaraz en los tres precedentes, el último de los cuales en la hierba de Wimbledon este mismo año. El estadounidense, que tiene un balance de 5-2 en sus partidos de Laver Cup, certificó un día triunfal para el equipo del Resto del Mundo este sábado, que ganó los primeros tres partidos de esa segunda jornada.

Anteriormente, el australiano Alex de Miñaur ganó al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune. Y eso que el Resto del Mundo llegaba al sábado tras perder tres de los primeros cuatro partidos. Sin embargo, el formato de la Laver Cup prevé que los partidos adquieran cada vez más peso en el desarrollo de la competición.

Los partidos del viernes valían por un punto, los de este sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón. Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 % de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, quien cometió 19 errores gratuitos. La posterior derrota de Ruud y Rune en el dobles contra De Miñaur y Michelsen (6-3, 6-4) deja Europa contra las cuerdas. Resto del Mundo manda por 9-3 tras un gran sábado.

Este domingo, Carlos tendrá la oportunidad de redimirse. El tenista de El Palmar jugará dos partidos, uno en dobles junto a Casper Ruud, el que abre la jornada, y otro en individuales contra Cerúndolo en la tercera sesión del día. Cada victoria aquí cuenta tres puntos, por lo que es fundamental para Europa sacar el dobles adelante si quieren seguir con opciones de revalidar el título. De lo contrario, el equipo que capitanea Andre Agassi se quedaría a un punto del título.