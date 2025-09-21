Lucas, de Andy y Lucas, confirma lo que muchos se preguntan sobre la separación: «Te quema»

Lucas González, uno de los integrantes del dúo Andy y Lucas, ha dado unas declaraciones que confirman los rumores sobre su separación profesional. Hace prácticamente dos años la banda anunció que iba a retirarse de los escenarios con una gira titulada Nuestros últimos acordes que pretendía pasar por los escenarios más famosos de España. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo será el último concierto y eso es algo que ha generado cierta especulación. Las teorías no se han hecho esperar y son muchos los que aseguran que Lucas no quiere despedirse de la industria musical, por eso estaría preparando un tema en solitario para empezar una nueva etapa.

El protagonista de nuestra noticia lleva bastante tiempo enfrentándose a lo mismo. Dicen que no tiene buena relación con Andy, que cada uno va por su lado y que cuando acaban de cantar no se dirigen la palabra porque en realidad no se soportan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Ambos han desmentido estas acusaciones, aunque reconocen que no pueden pasar demasiado tiempo juntos porque tienen agendas distintas y obligaciones familiares que no les permiten hacer las mismas cosas que llevaban a cabo durante su juventud. De esta forma, Lucas ha emitido un pequeño comunicado aclarando cuál es la verdadera situación.

Las declaraciones de Lucas González

Tal y como hemos adelantado en el titular, Lucas González se ha sincerado y ha desvelado cuáles son sus planes cuando se separe definitivamente de Andy. «Después de la gira vendrá el momento de estar tranquilo, de recapacitar, de ver cómo está el mundo de la música, de si tenemos que renovar, si a lo mejor tenemos que cambiar look…», ha empezado diciendo con total naturalidad. Y después ha añadido: «Todo artista tiene que hacer un paréntesis en su carrera, un descanso, porque estar siempre en la palestra te quema».

Después de estar dos décadas trabajando de cara al público, Lucas admite que la exposición tiene un lado negativo que, en ocasiones, provoca serias consecuencias. A pesar de que es cantante, no termina de sentirse cómodo en el mundo de la fama, por eso no entiende que ciertas personas utilicen su nombre para generar conflictos en los platós de televisión.

El intérprete de Son de amores quiere dejar claro que siente un amor incondicional hacia Andy, por eso no le dejará tirado y no concibe su vida profesional si no es a su lado. Por ese motivo, cuando le preguntan por su carrera en solitario responde: «No lo quiero, no lo deseo. De verdad que no, no me veo… me siento aquí raro hablando contigo sin Andy… Siempre hemos estado los dos, entonces ahora mismo no me veo cantando solo. Él es mi media naranja, mi amigo, mi familia y no sé, tengo uso de razón, miro para un lado y siempre ha estado él».

Un reproche que nadie olvidará

Hay algo que nadie va a olvidar. Lucas ha asegurado que, aunque apoyaría a Andy en caso de iniciar una carrera en solitario y sería el primero en acudir a verlo sobre un escenario, lo cierto es que le considera poco disciplinado para enfrentarse a un proyecto de esa envergadura. Sus declaraciones, cargadas de afecto pero también de crítica, dejan claro que pese al vínculo de dos décadas de música juntos, Lucas no comparte la forma de trabajar de Andy, al que acusó de no tener la constancia necesaria. «Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso», ha declarado durante una entrevista que ha dado en la plataforma digital de Mediaset.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mediaset Infinity (@mediasetinfinityes)

Ante estas declaraciones, Andy ha preferido guardar silencio, pero ha utilizado sus redes sociales para dejar entrever su malestar. En los últimos días, el cantante ha publicado mensajes en forma de indirectas que muchos seguidores han interpretado como una respuesta velada a Lucas. «Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo», o «toda deuda se paga. Toda verdad se revela», son algunas de las frases que ha compartido con sus seguidores, acompañadas de un tono enigmático que ha avivado los rumores sobre una posible ruptura artística. De esta forma, X e Instagram se han convertido en un escenario perfecto para esta batalla que, por el momento, no tiene un ganador definitivo.

Aunque todavía no ha confirmado si dará el paso de iniciar una carrera en solitario, estas publicaciones dejan claro que Andy no ha encajado con indiferencia las palabras de su compañero. No obstante, lo más probable es que no entre al trapo para evitar que sus detractores especulen con la amistad que hay (y siempre ha habido) entre ellos.