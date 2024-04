La reacción de Alba Díaz al reencuentro más esperado: «No puedo ser más feliz»

Alba Díaz tenía muchos puntos para convertirse en una de las estrellas más cotizadas de nuestra crónica social y el paso del tiempo le ha posicionado en una situación muy positiva. La joven cuenta con el respaldo del público, se dedica a las redes sociales y disfruta de una relación excelente con la prensa, por eso ha reaccionado públicamente a lo último que ha pasado entre sus padres. Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ estuvieron casados de 1997 a 2001. Después se dieron cuenta de que iban a ser más felices emprendiendo aventuras distintas y decidieron separarse.

El exmatrimonio nunca ha tenido problemas, de hecho son tan amigos que actualmente están trabajando en el mismo programa. Recordemos que Ana Rosa Quintana dejó las mañanas para empezar una nueva etapa en las tardes de Telecinco con un proyecto titulado ‘TardeAR’. Como no podía ser de otra forma, la periodista se ha rodeado de los mejores colaboradores. Esa es la razón por la que algunos rostros tan conocidos como Alaska o Paz Padilla están en su equipo. La sorpresa es que consiguió contratar a Vicky Martín Berrocal. La diseñadora tiene muchos conocimientos de televisión y ahora entretiene a los espectadores de Mediaset.

Ana Rosa Quintana es la presentadora más importante de Telecinco, así que Manuel Díaz también aceptó la oferta que le hizo. Lo curioso es que nunca habían coincidido en el mismo espacio hasta hace unos días. «La última vez que os vi juntos en un plató fue hace exactamente 27 años», declaró la conductora de ‘TardeAR’. Evidentemente la noticia ha sido recogida por los mejores medios y Alba Díaz ha tenido la generosidad de compartir su reacción. «No puedo ser más feliz», ha escrito en sus redes sociales visiblemente orgullosa.

Vicky Martín Berrocal se reencuentra con ‘El Cordobés’

Ana Rosa Quintana ha puesto en valor el mérito que tienen Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz. A pesar de los motivos por los que decidieron terminar su historia de amor, continúan disfrutando de una conexión especial porque tienen una hija en común. «Es fantástico encontrar a una pareja que se separó hace un montón de años y tienen una relación estupenda y una hija en común», ha declarado la presentadora. El torero también se mostró entusiasmado de poder abrazar a su exmujer en directo.

Vicky actualmente está enamorado de Enrique Solís, un empresario que saltó a la fama a raíz de su relación con Tamara Falcó. La diseñadora atraviesa un momento fantástico que ha querido compartir con el torero. «Estoy muy feliz. Para mí es un día especial que ha surgido así. Aquí estamos porque nos llevamos muy bien. Nuestra hija está disfrutando muchísimo y eso es maravilloso. Alba, aquí tienes a tu padre y tu madre», declaró cuando le preguntaron por su reencuentro en ‘TardeAR’.

Alba Díaz siempre se ha sentido orgullosa de la actitud que han demostrado sus padres. Son dos rostros muy mediáticos y sus pasos están estudiados al detalle, pero nunca han tenido ningún traspiés. Al contrario, ambos disfrutan del cariño del público y es evidente que el tiempo juega a su favor. Tienen la capacidad de trabajar juntos, de compartir tiempo y de hacer todo lo que haga falta para conseguir que Alba sea feliz.

Manuel Díaz cuenta con el apoyo de su ex

La reacción de Alba ha estado cargada de emoción. «Me siento muy agradecida por mucho, pero sobre todo por lo que he vivido hoy, ver que mis padres después de tanto tiempo se respetan y se quieren tanto es de esas cosas que agradeces al universo. Gracias vida por todo lo bueno que me das, y por darme las ganas de aprender de lo menos bueno», ha comentado después de ver la buena relación que mantienen sus padres después de la ruptura. Recordemos que Manuel Díaz está casado con Virginia Troconis, quién se lleva de maravilla con Alba.

La influencer presume de sus padres siempre que puede, de hecho Vicky Martín Berrocal también se siente muy orgullosa de su exmarido y ha estado con él en los momentos más complicados. Hace unos meses lanzó un mensaje de apoyo cuando se enteró de que iba a retirarse de los toros. La diseñadora dejó claro que había estado casada con uno de los diestros más importantes de nuestro país, por eso le deseo lo mejor en la etapa que está disfrutando en la actualidad.

«¡Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía! Treinta años han pasado desde que tomaste la alternativa, pero media vida viviendo para y por tu profesión. Hoy dices adiós a una etapa que te dio todo lo que eres y, conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y que tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos… y ¡también por todos los que te queremos! Vete tranquilo Manuel… has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer. ¡Enhorabuena por todos tus logros, pero sobre todo por tu tesón, tu pundonor y tu verdad! Que Dios te bendiga siempre».