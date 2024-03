Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se sincera sobre el reencuentro con su padre: «Ha sido una necesidad vital»

El pasado martes 12 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de El camino a casa en laSexta. En esta ocasión, Albert Espinosa contó con Manuel Díaz ‘El Cordobés’ como invitado. El diestro ha querido hacer un recorrido a su infancia, no solamente visitando su colegio sino también la casa en la que vivió cuando era un niño.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se ha sincerado en El camino a casa sobre numerosos momentos que han marcado un antes y un después en su vida. Así pues, sentados en una plaza, el torero quiso recordar a su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’.

«Me he sentado aquí mil veces soñando reencontrarme con mi padre, y ahora lo he conseguido», desvelaba el invitado de El camino a casa, visiblemente emocionado. Debemos recordar que el reencuentro entre el diestro y su padre biológico se produjo hace no mucho tiempo. Fue algo histórico ya que, 54 años después, Manuel Benítez dio el paso de reconocerle como hijo.

«Una frase que significa y resume todo es: los sueños se cumplen», confesó el invitado del programa que se emite los martes en laSexta. Lejos de que todo quede ahí, continuó haciendo balance de este esperado reencuentro con su padre biológico: «Ha sido como una necesidad vital, no solo para mí, sino también para él que encontró a su hijo».

Eso sí, a pesar de la alegría que supuso para ambos este reencuentro, sí que hay algo que el torero lamenta profundamente: «Hemos perdido algo que no vamos a recuperar, el tiempo, que se nos ha ido de las manos». Eso es algo que, evidentemente, le cuesta aceptar. Pero, por fortuna, han conseguido lo que parecía imposible: crear esa relación padre e hijo.

¿Cómo se fraguó el acercamiento entre Manuel Benítez y Manuel Díaz ‘El Cordobés’?

Los años habían pasado, y el diestro había perdido toda esperanza de tener un vínculo con su padre biológico. Todo cambió cuando visitó a un amigo en su finca, desde donde se ve la de Manuel Benítez: «Le dije a mi amigo: ‘a mi padre lo han operado y no sé cómo está realmente, me gustaría saber cómo está’. Él me dijo: ‘¿quieres que llamemos?’». Ese fue el verdadero punto de inflexión, y así se lo ha hecho saber al guionista: «‘Mi corazón dijo ‘inténtalo otra vez’ y fue la definitiva».

Fue entonces cuando Manuel se animó a llamar por teléfono y fue cuando respondió la compañera de su padre. Ella apuntó su número y, poco después, su padre biológico le respondió con un mensaje de audio en el que Manuel Benítez le decía lo siguiente: «Hijo, estoy bien, gracias por haber llamado».

El torero continuó explicando lo que ocurrió: «A raíz de ahí él dijo en la prensa: ‘Mi hijo ya tiene mi teléfono, que me llame cuando lo necesite’». El invitado de El camino a casa reconoció que no dudó en tomar las riendas de la situación para que ese acercamiento fuera cada vez a más, para empezar a hacer posible ese sueño que tenía desde niño: tener una relación con su padre biológico. ¡Uno de los reencuentros más esperados de la prensa del corazón, qué duda cabe!