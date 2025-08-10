El dinero que se lleva el ganador del Trofeo Joan Gamper 2025

Los amantes del deporte rey no pueden evitar sonreír cuando se acerca el final del verano y llegan los torneos míticos de nuestro país. Entre el Carranza, el Teresa Herrera y una larga lista también encontramos el Trofeo Joan Gamper, organizado por un Barcelona que en esta edición se enfrentará a un Como 1907 que llegará con la intención de dar la sorpresa en el Johan Cruyff delante de los 6.000 aficionados que acudirán a disfrutar del choque y a ver la presentación oficial del equipo de Hansi Flick.

Quiénes juegan el Trofeo Joan Gamper 2025

Obviamente, uno de los equipos participantes en este Trofeo Joan Gamper 2025 es el Barcelona, que es el club que organiza este torneo veraniego. Los pupilos de Hansi Flick se presentarán delante de sus aficionados para cerrar una temporada en la que todo ha ido bastante bien, ya que consiguieron ganar todos sus partidos en la gira asiática que se desarrolló en Japón y también en Corea del Sur. Ahora tienen su último examen antes de que debuten oficialmente en la Liga el próximo sábado.

Delante del Barcelona estará el Como 1907, uno de los clubes de moda del fútbol europeo. Los italianos, dirigidos por Cesc Fábregas y con una gran cantidad de futbolistas españoles, entre los que destaca Sergi Roberto, pondrán a prueba a los de Hansi Flick como el rival más exigente de esta temporada. Los transalpinos también quieren probarse, ya que entre sus objetivos sigue estando el de consolidarse en la Serie A y empezar a pelear por clasificarse para competiciones europeas.

Cuándo se juega el Trofeo Joan Gamper 2025

El Barcelona anuncio bastante tiempo que el Trofeo Joan Gamper 2025 se iba a disputar el domingo 10 de agosto, prácticamente una semana antes del estreno de los culés en la Liga. El gran problema para los azulgranas era que querían disputar este partido en el Camp Nou, pero el club no consiguió finalmente las licencias necesarias para abrir sus puertas y tras anunciarlo a bombo y platillo tuvieron que recular y trasladar el duelo al Johan Cruyff. Este Barcelona – Como 1907 comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver por TV el Trofeo Joan Gamper 2025

Este apasionante Barcelona – Como 1907 se podrá ver en directo por televisión a través del ente público catalán, por lo que será TV3 la encargada de retransmitir el Trofeo Joan Gamper 2025 que ambos conjuntos disputarán en el Johan Cruyff. Pese a ser un amistoso, los aficionados culés no se lo quieren perder para animar a los suyos a que conquisten este título veraniego.

Por otro lado, el Trofeo Joan Gamper 2025 se podrá ver también en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de TV3, pero también a través del canal del club culé en Youtube. Estas apps se podrán descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estarán disponibles las páginas webs de estas dos plataformas para seguir todo lo que suceda en este Barcelona – Como 1907.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee al Trofeo Joan Gamper 2025. Por ejemplo, narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Como 1907 desde una hora antes del arranque, pero una vez concluya publicaremos la crónica y las noticias relevantes, como lo que puedan decir los capitanes, entre los que está Ter Stegen, al público en la presentación oficial de la plantilla.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Trofeo Joan Gamper 2025

Al tratarse de un torneo veraniego no se puede hablar de un ingreso económico por proclamarse campeón al nivel de diferentes competiciones como la Liga, Champions League, Mundial de Clubes y resto de campeonato. El Barcelona espera con este choque del Trofeo Joan Gamper y con la presentación oficial de la plantilla hacer caja con las entradas, patrocinadores, etc.

Lo que sí hace el Barcelona, como anfitrión, es correr con los gastos de traslado del rival, del Como 1907 en este caso, y también se le paga una cantidad de dinero por la invitación, pero nunca es mayor de la tajada que esperan sacar los azulgranas, que obviamente al ser los organizadores se llevan el mayor porcentaje.

Palmarés del Trofeo Joan Gamper

El Trofeo Joan Gamper se celebró por primera vez en 1966, por lo que se trata de un torneo veraniego con mucha historia, aunque, como es lógico, el Barcelona es el equipo que más veces lo ha ganado porque es el que lo organiza. De hecho, hay que destacar que comenzó siendo una competición para cuatro participantes, pero desde 1997 comenzó a ser directamente una final entre el club azulgrana y otra entidad porque ya comenzaban a ver que el calendario se iba apretando mucho más.