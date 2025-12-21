La izquierda del ‘You too’

Ábalos, Cerdán, Salazar, Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo, Aldama, Gallardo, Zapatero, Montero, y un largo etcétera de casos de corrupción que afilan la horca en la que el PSOE ha puesto su cuello político desde que decidió echar un pulso a la democracia. Lo han intentado todo para que el españolito de a pie mire para otro lado y no se pregunte por qué se levanta cada día para mantener a tanto haragán con chaqueta. El Gobierno usa todos los recursos, hasta los de la televisión pública, para construir una realidad ficticia que permita a la plebe que consume esteroides argumentales vivir en su placebo ideológico permanente. Ya saben, ultraderecha, fachas, fango y a tirar. Pocas veces antes en la historia política y antropológica fue tan sencillo como ahora identificar alpiste retórico de consumo rápido. La izquierda de la revolución, la que presume de crítica e indignación, no es que hoy piense y espute desde un sofá cada vez más mugriento y comodón, es que se mete directamente en la raja donde todas las monedas se pierden.

Para tapar la hez política que salpica al Gobierno, de la que España habla a diario, y que el pobre -indignado- del 15M no perciba la estafa que supuso aquello, se han fabricado un Me too ficticio sobre una figura respetada y reconocida por una nación que decidió conciliar su pasado con sus afanes, hasta que llegó Zapatero y vio rentabilidad económica en la trinchera y el odio, rentabilidad que aún sigue generando haciendo lo mismo por lo que llegó al poder: mentir y generar tensión. Me niego a darle pábulo a la señora que la izquierda golpista y totalitaria, con su sicariato mediático de cabecera, han sacado del anonimato para manchar el alma noble del hombre que representa todo lo que la izquierda actual odia, y por tanto, persigue: la libertad, el reencuentro, el diálogo, la democracia.

Porque la izquierda extrema, que ya es una, agrupada en Sánchez y satelizada por el lobista José Luis, con Iglesias y su partenaire eurovividora haciendo de macarras retóricos a tiempo completo, se le da bien lo de invertir la carga de la prueba. Mientras el PSOE es un lupanar de intereses depravados, y mira con recelo sus listas electorales, vaya a ser que se cuele ahí el próximo denunciado por acoso sexual, Podemos es la quintaesencia del pisanlof que, entre comunas y dictadorzuelos, denuncian lo que no ven para que no hablemos de lo que hacen y callan. ¡Ingenuos! Los canales de información del grupo de Somosaguas darían para unas obras completas de latrocinio moral e impúdico. Las hubiera escrito, de haber conocido a la tropa de salidos desarrapados, el Marqués de Sade, aunque ellas, Ione e Irene, que son más finas y menos baturras, habrían elegido a Ovidio, lectoras compulsivas como son de su Ars Amatoria.

Ellas, las Pili y Mili de El Resplandor, fueron las irradiadoras creativas de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, punto álgido de la inoperancia podemita, responsables por tanto de haber conseguido rebajar las penas a más de 1.200 agresores sexuales y excarcelado a casi dos centenares de delincuentes. Seguramente, fueron reclutados por el feminismo de eslogan que ellas representan, un Me too de boina y palillo en la boca. Quieren hacernos creer que la depravación y el machismo son consustanciales a la naturaleza humana y al patriarcado establecido, pero casi todos los casos que salen, se juzgan y aparecen tienen como denominador común a la izquierda caviar. Las falsas feministas de puntos violetas y trinque ministerial miran para otro lado mientras un pederasta de los suyos se refugiaba en Cuba para que la justicia en España no lo procese por pedófilo. Y las preocupadas mujeres de Ferraz, que taparon a Salazar, sonrieron a Cerdán, consintieron al presidente de la Diputación de Lugo y olvidaron lo que el vasco Eguiguren le hacía a su mujer cuando le condenaron por violencia, se ponen dignas contra los señoros machirulos del mundo, porque haberlos, haylos, solo que la mayoría levantan el puño a su lado de manera internacional.

La izquierda socialista y comunista representa hoy el You too más inabordable jamás visto. Durante años, se han erigido en guardianes inquisidores de la moral perfecta, mientras ejecutaban por debajo de la falda de muchas mujeres su verdadero yo interior. Como ya no vale su retórica de comprometidos por la causa a tiempo parcial, se han comprado una denunciante anónima que tiene un historial de denuncias falsas que darían a Soto Ivars la excusa para otro libro. Porque la izquierda del haz lo que digo, pero nunca lo que hago, creía haber encontrado un filón político en los acosos y abusos sexuales. Pero han visto que, al abrir la caja de Pandora, se han dado de bruces contra sus propios fantasmas internos e ideológicos.