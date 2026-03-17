Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es encubrir al Gobierno

Hace unos días OKDIARIO daba cuenta de un hecho escandaloso: un contrato adjudicado a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez y que, según el Tribunal de Cuentas, presentaba serias irregularidades, fue eliminado por el órgano fiscalizador después de que el Gobierno reclamara que no apareciera en el informe final. O sea, que el último informe de fiscalización a la contratación de Red.es excluye un contrato adjudicado a Innova Next, empresa de Barrabés, por 2,3 millones, pese a que se detectó la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas, lo que, advirtió, ampliaba la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, señaló la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés y que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato.

El Gobierno mostró abiertamente su rechazo a la fiscalización del contrato, argumentando que no estaba financiado por el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como era el objeto de la fiscalización. Para Red.es, la fiscalización del contrato resultaba «improcedente» e «incoherente». Vamos a ver: se fiscaliza un contrato, se detectan numerosas irregularidades, pero se pasan por alto porque no estaba financiado por el Plan de Recuperación. ¿Y qué más da quién lo financiara? Lo sustantivo en este caso es que no había por dónde cogerlo porque vulneraba las más elementales normas de la contratación pública. ¿Y no se habrá pasado por alto porque el mencionado contrato salpicaba directamente a Begoña Gómez? Huele a chamusquina. Cualquiera diría que lo que ha pasado es que el Gobierno ha salido en defensa de la mujer del presidente y el Tribunal de Cuentas ha tragado. Decíamos el otro día que, visto lo visto, alguien debería fiscalizar al órgano fiscalizador, porque parece evidente que, en este caso al menos, ha terminado encubriendo al Gobierno. Verde y con asas.