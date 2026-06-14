Ayuso vapulea al PSOE y deja a Óscar López para el arrastre

El resultado de la encuesta de Data10 para OKDIARIO sobre las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid del próximo año es de esos que no admiten matices, porque Isabel Díaz Ayuso propina al ministro y candidato socialista, Óscar López, una paliza de esas que obligarían a tirar la toalla desde el rincón del ring. El PP, que ya obtuvo en 2023 una abrumadora mayoría absoluta con 70 escaños y casi el 48% de los votos, lograría el 50,3% de los sufragios y 73 asientos en la Asamblea regional, 47 escaños más y 32 puntos de ventaja sobre el PSOE de Óscar López, que baja un escaño y sufre una de esas derrotas que a cualquiera le harían plantearse una excusa para no presentarse a las urnas y librarse de la carnicería.

Le queda el consuelo a López de que, según la encuesta, ganará por los pelos a la médico, madre y ministra, Mónica García, candidata de Más Madrid, que pierde 4 escaños sobre los cosechados en 2023. Toda una hazaña. Vox sube hasta los 13 escaños, dos más que los actuales, por lo que la derecha lograría 86 asientos frente a los 49 de las fuerzas del «progreso».

La situación es distinta en el Ayuntamiento, donde el PP de José Luis Martínez-Almeida, pese a obtener un porcentaje de votos del 44,6%, similar al de hace tres años, perdería el escaño decisivo -el 29- para revalidar la mayoría absoluta, en parte por el ascenso de Vox, que pasa de 5 a 7. La izquierda tampoco da en la capital de España señal alguna de mejora y PSOE y Más Madrid empatarían a 11 escaños. Resulta evidente que la dinámica de voto del PP en el Ayuntamiento no sigue la línea ascendente del PP en la Comunidad de Madrid y que el horizonte despejado de Ayuso no encuentra su reflejo en el de Martínez Almeida, que a falta de un año para la celebración de los comicios no tiene garantizada la mayoría absoluta que sí tiene -y de qué forma- la presidenta madrileña.