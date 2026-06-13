Las mafias deberían hacerle un homenaje a Pedro Sánchez

Era de cajón: la regularización masiva de inmigrantes decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha colmado las aspiraciones de las mafias, que han visto la oportunidad de traer oleadas de irregulares a España. Destaca poderosamente la reacción de las mafias argelinas que, copiando el modelo marroquí de doble uso de las narcolanchas, se dedican ahora a traer enormes cantidades de personas seducidas por la política de papeles para todos del Ejecutivo.

Es un negocio tan rentable que ganan 750.000 euros por viaje, según el testimonio de los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), que destacan que utilizar las narcolanchas para la inmigración irregular les proporciona más beneficios que el mismísimo tráfico de drogas. No había que ser muy sagaz para imaginarse que, dados los mínimos requisitos exigidos por el Gobierno para la regularización, vendrían oleadas de inmigrantes suficientemente instruidos para tramitar los documentos necesarios.

Y, por si fuera poco, las mafias corren muchos menos riesgos traficando con seres humanos que con drogas, porque con estas tienen que cargar los fardos en vehículos, llevarlos a unas instalaciones, cortar la mercancía, luego distribuirla y venderla en pequeñas cantidades, lo que conlleva una infraestructura muy grande, con ramificaciones en otros países, como Francia y Alemania. Sin embargo, traer inmigrantes irregulares es de lo más sencillo: trasladan 50 inmigrantes por trayecto a un precio de 15.000 euros por persona, a muchas de las cuales estafan y las dejan tiradas. Echen las cuentas.

Estas organizaciones criminales están asentadas en Almería, Murcia y Alicante. Su operativa es sencilla: hacen dos viajes, uno con sustancias de síntesis hacia Argelia y otro de vuelta a España con los inmigrantes, principalmente argelinos, pero también sirios, marroquíes y subsaharianos, quienes vienen sin documentación para que la Policía no sepa de dónde proceden y así no se les pueda deportar a ningún país. En conclusión, que las mafias deberían hacerle un homenaje a Pedro Sánchez.