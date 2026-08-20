No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado miércoles 19 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 629 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pablo se ha quedado profundamente sorprendido y sin palabras al recibir una malísima noticia. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Todo ello mientras Mabel ha cometido un descuido en la cantina.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Begoña no tiene reparos a la hora de advertir a Andrés sobre la inminente invitación de Julia, mientras que Eduardo da una explicación a Roque. Todo ello mientras doña Clara no duda un solo segundo en salir al rescate de Digna, a la que se le ocurre una idea realmente impactante para tratar de recuperar, de la manera más rápida posible, el prestigio de la marca. ¿Lo conseguirá, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 630 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 20 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo la hernia de Pablo se agrava considerablemente. Todo ello mientras doña Clara ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición de lo más inesperada a Fina. Andrés y Valentina han dado el importantísimo paso de acudir a la merienda.

En cuanto a Gabriel y Marta, son protagonistas de una considerable discusión, y todo por las medidas que deben tomar para tratar de incentivar, de alguna forma, las ventas. Todo ello mientras Roque ha querido preguntar a Eduardo por la carta de Federico. Pero no todo queda ahí, puesto que doña Clara ha propuesto a Marta una alternativa que va a dar mucho de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.