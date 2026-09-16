Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 16 de septiembre: Tasio ataca a Gabriel
Capítulo 649 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 15 de septiembre: Begoña sufre un preocupante desmayo
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 15 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 648 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a su plan para boicotear a Gabriel. Este, por su parte, no tarda en percatarse de que los De la Reina están tramando algo, por lo que se arma de valor para tratar de averiguar de qué se trata, antes de que sea demasiado tarde.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de poder ver cómo Andrés es protagonista de una tensa discusión con Damián. Todo ello mientras Marta trata de hacer todo lo que está en su mano para impedir que Bianca visite a Fina. En cuanto a Begoña, ha sufrido un preocupante mareo, mientras que Beatriz cumple su sueño de pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito. Era un objetivo que creía que, por diversas circunstancias, no iba a lograr en ningún momento… hasta ahora.
¿Qué sucede en el capítulo 649 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 16 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Digna empieza a notar tirantez entre Andrés y Damián. Este, por su parte, no tiene reparos a la hora de abroncar a Tasio, y todo por no haber dudado un solo segundo en actuar por su cuenta, a pesar de las consecuencias.
En cuanto a Tasio, no tiene reparos a la hora de atacar sin piedad a Gabriel, mientras que los Salazar se muestran verdaderamente decididos a conocer mucho mejor a Claudia. Valentina, por su parte, ha dado el importantísimo paso de comunicar su decisión sobre la propuesta de trabajo. Todo ello mientras Beatriz empieza a imaginar cómo sería su vida si Begoña muriese. ¿Sería capaz de lo peor para lograr que ese sueño se haga realidad? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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