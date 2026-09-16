La Supercopa de la Euroliga: qué días se juega, dónde es, formato, cuadro y cómo ver por televisión en directo y en streaming

Este fin de semana se celebra la primera edición de la Supercopa de la Euroliga 2026, que disputarán Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahce y Dubai Basketball. Abu Dabi será el escenario elegido para la disputa de esta primera edición de una competición en la que se enfrentarán los campeones y subcampeones de las dos últimas Final Four. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la primera Supercopa de la Euroliga de la historia.

La temporada de baloncesto europeo comienza este fin de semana con el estreno de una nueva competición: la Supercopa de la Euroliga. Esta organización estrena un nuevo formato en el que se enfrentarán Olympiacos y Fenerbahce en una semifinal, y Dubai Basketball-Real Madrid. Este nuevo torneo se disputará entre el viernes 18 de septiembre y el sábado 19 de septiembre en el Etihad Arena de Abu Dabi.

Cuándo se juega la Supercopa de la Euroliga

La Supercopa Euroliga se disputa este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en Abu Dabi. La jornada del viernes está reservada para las semifinales y un día después se disputará el tercer y cuarto puesto, además de la gran final que coronará al primer supercampeón de Europa en el estreno de este nuevo formato.

Quienes juegan la Supercopa de la Euroliga

La primera edición de la Supercopa de la Euroliga la disputarán Olympiacos (actual campeón), Real Madrid (actual subcampeón), Fenerbahce (campeón en 2025) y Dubai Basketball, en condición de anfitrión del torneo.

Calendario de Supercopa de la Euroliga

Este es el calendario de la Supercopa de la Euroliga:

Viernes 18 de septiembre

Olympiacos-Fenerbahce (16:00 horas)

Dubai Basketball-Real Madrid (19:00 horas)

Sábado 20 de septiembre

Tercer y cuarto puesto (16:00 horas)

Final (19:00 horas)

Cómo funciona la Supercopa de la Euroliga

La Supercopa de la Euroliga se disputará en formato Final Four en el que se enfrentarán el campeón y subcampeón de la edición pasada, además del campeón de 2025 y el anfitrión. Los ganadores de las semifinales disputarán un día después el duelo por el título y los perdedores lucharán por el tercer y cuarto puesto.

Canal de TV para ver la Supercopa de la Euroliga

La Supercopa de la Euroliga se podrá ver en España en Movistar Plus. Los partidos del Real Madrid se podrán ver en el canal Movistar Plus (dial 7) y la semifinal entre Olympiacos-Fenerbahce en Vamos por M+ (dial 8) y Baloncesto por M+ (dial 66).