Ángel Torres baja la euforia del fichaje de Carvajal tras darlo por hecho: «Por ahora es humo»
El presidente del Getafe desmintió sus propias palabras pocas horas antes
No confía en poder cerrar el fichaje en las próximas horas
El Getafe cierra el fichaje de Carvajal a la espera de la Liga
Ángel Torres, presidente del Getafe, ha bajado la euforia en la tarde de este martes con el fichaje de Dani Carvajal por el conjunto azulón y ha desmentido sus propias palabras, en las que pocas horas antes daba por cerrado al jugador madrileño. Unas declaraciones que dejan a la afición azulona hecha un lío.
Antes de las 17:00 horas de este martes, Ángel Torres desvelaba que Carvajal ya había pasado el reconocimiento médico y que su fichaje era cuestión de esperar al visto bueno de la Liga. Menos de dos horas después, el presidente del Getafe se ha desmentido a sí mismo en unas declaraciones surrealistas. Ha negado que haya pasado el reconocimiento y ya no ve tan claro el fichaje.
«No, no, que no hay nada todavía», comenzó declarando el presidente del Getafe ante la pregunta de los medios de comunicación. «No, de momento es humo. A ver, no os puedo decir otra cosa», dijo sobre un reconocimiento médico de Carvajal que él mismo había confirmado este mismo martes.
«Y el Getafe ilusionado si viene. Eso está claro. Madrileño y un buen tío. Pero vamos, que no… Hay muchos futbolistas libres. Parejo, Sergio Ramos… Es un lujo poder cazar a alguno de ellos», señalaba el presidente del Getafe sobre el ex capitán del Real Madrid.
Los medios presentes insistieron en ese encuentro entre el presidente azulón y Carvajal: «Nada, le he preguntado qué tal y cómo va con su lesión. Y dice que bien, que dispuesto para jugar. Y bueno, hablamos».
«No confío en que se cierre en las próximas horas. Ahora estamos pensando en el Barcelona y luego en Rumanía. Y luego ya veremos si podemos traer a alguien. Y si no nada, a seguir sufriendo», culminó Ángel Torres rebajando la euforia con el fichaje de Carvajal por el Getafe.