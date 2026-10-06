Ángel Torres baja la euforia del fichaje de Carvajal tras darlo por hecho: «Por ahora es humo»

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha bajado la euforia en la tarde de este martes con el fichaje de Dani Carvajal por el conjunto azulón y ha desmentido sus propias palabras, en las que pocas horas antes daba por cerrado al jugador madrileño. Unas declaraciones que dejan a la afición azulona hecha un lío.

Antes de las 17:00 horas de este martes, Ángel Torres desvelaba que Carvajal ya había pasado el reconocimiento médico y que su fichaje era cuestión de esperar al visto bueno de la Liga. Menos de dos horas después, el presidente del Getafe se ha desmentido a sí mismo en unas declaraciones surrealistas. Ha negado que haya pasado el reconocimiento y ya no ve tan claro el fichaje.

«No, no, que no hay nada todavía», comenzó declarando el presidente del Getafe ante la pregunta de los medios de comunicación. «No, de momento es humo. A ver, no os puedo decir otra cosa», dijo sobre un reconocimiento médico de Carvajal que él mismo había confirmado este mismo martes.

«Y el Getafe ilusionado si viene. Eso está claro. Madrileño y un buen tío. Pero vamos, que no… Hay muchos futbolistas libres. Parejo, Sergio Ramos… Es un lujo poder cazar a alguno de ellos», señalaba el presidente del Getafe sobre el ex capitán del Real Madrid.

Los medios presentes insistieron en ese encuentro entre el presidente azulón y Carvajal: «Nada, le he preguntado qué tal y cómo va con su lesión. Y dice que bien, que dispuesto para jugar. Y bueno, hablamos».

«No confío en que se cierre en las próximas horas. Ahora estamos pensando en el Barcelona y luego en Rumanía. Y luego ya veremos si podemos traer a alguien. Y si no nada, a seguir sufriendo», culminó Ángel Torres rebajando la euforia con el fichaje de Carvajal por el Getafe.