A Carvajal le atrae el fichaje por el Getafe

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe está en marcha. El club azulón se ha interesado por los servicios del futbolista, al que le convence la opción de quedarse en Madrid, según ha podido saber OKDIARIO. Ese sería uno de los principales motivos que habría hecho que la operación prospere. El lateral derecho está libre desde que terminara contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio. Después de un verano en el que ha recibido el interés de varios equipos, especialmente de la Liga y la Premier, su futuro empieza a esclarecerse, con el equipo de Bordalás como principal opción, según ha adelantado ABC.

El Getafe se ha interesado en los últimos días por los servicios del jugador y, aunque aún no hay nada cerrado, lo cierto es que a Carvajal le seduce la idea de quedarse en Madrid. La mayor prioridad del jugador es el ámbito familiar, por lo que el hecho de poder jugar cerca de casa supone un punto muy a favor para los del sur de Madrid. Natural de Leganés y afincado en la Comunidad de Madrid, el municipio de Getafe se encuentra a pocos minutos de su residencia, por lo que no variaría su rutina diaria.

Durante este verano, el jugador ha recibido diversas ofertas de clubes de primer nivel, que disputan competición europea. Varios equipos de la Premier, además de equipos de la Liga y de otras ligas exóticas, como pueden ser las de países de Oriente Medio o de Estados Unidos, también se han puesto en contacto con él. Sin embargo, ninguna le convencía ni en términos económicos ni logísticos.

Pese a ello, Carvajal no ha perdido el foco. Consciente de que se le podía presentar una oportunidad que le convenciera en cualquier momento, el futbolista se ha estado preparando a conciencia durante todos estos meses, desde que terminara su contrato con el Real Madrid. El jugador no quería perder la forma, por lo que recurrió también a las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol para ejercitarse y ponerse a punto a la espera de una oportunidad convincente.

Con el cierre del mercado de fichajes y el cierre de la mayoría de las plantillas, se difuminaba la posibilidad de que el lateral pudiera encontrar un equipo de las grandes ligas en el que continuar su legendaria carrera. Incluso la retirada era una posibilidad que estaba encima de la mesa. Hasta que ha aparecido el Getafe, que ahora se muestra como una opción de lo más convincente.

El Getafe intenta un esfuerzo por Carvajal

Faltaría un acuerdo en lo relativo al salario del futbolista. El Getafe se ha visto cercado en los últimos años por las restricciones de la Liga para realizar cualquier tipo de inscripción, pero este curso han ampliado su capacidad en relación al Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). El club no está excedido y opera bajo la regla del 1:1, lo que le permite poder aspirar al fichaje de Dani Carvajal, aunque sea haciendo un esfuerzo.

Más allá de estar cerca de casa, la competitividad que exige José Bordalás es algo que llama la atención del ex capitán del Real Madrid, que en Getafe tendría la opción también de disputar competición europea. El club azulón logró la pasada temporada el billete a la Conference League, donde ha confirmado su presencia este verano, tras superar la previa de la competición. Eso sí, el jugador no podría ser incorporado para la fase de liga, salvo lesión de larga duración, puesto que las plantillas ya están cerradas.