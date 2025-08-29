Madrid Arena se prepara para la Final Four de la Superliga de League of Legends

La capital española será, a finales de agosto, el epicentro de los deportes electrónicos. El Madrid Arena acogerá los días 30 y 31 de agosto la Final Four de la Superliga de League of Legends (LOL), considerada la competición de eSports más importante del país. La cita, organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en colaboración con Madrid in Game, marcará el desenlace de una temporada cargada de emoción.

Durante un fin de semana, los cuatro mejores equipos del año —GIANTX PRIDE, Los Heretics, Barça eSports y VENI VIDI VICI— lucharán por levantar el título en un formato renovado que busca intensificar la competición y acercarla aún más a los aficionados.

Un formato con semifinales y gran final

La Final Four de la Superliga League of Legends Domino’s se estrenará con dos semifinales programadas para el sábado 30. A las 11:00 horas se enfrentarán Los Heretics contra VENI VIDI VICI. Inmediatamente después será el turno de Barça eSports frente a GIANTX PRIDE, el equipo que parte como favorito tras dominar la temporada de verano con un contundente 3-0 en la final frente a los herejes.

Los ganadores de ambas semifinales se verán las caras en la gran final del domingo 31 a las 17:00 horas, en un encuentro que decidirá al nuevo campeón de la Superliga. La retransmisión oficial a través del canal de Twitch de LVP arrancará horas antes con una previa especial en directo desde el Madrid Arena.

Favoritos y aspirantes

El cartel de esta Final Four de la Superliga League of Legends no puede ser más equilibrado. Los Heretics llegan con la vitola de campeones de invierno, mientras que Barça eSports se coronó en la temporada de primavera. VENI VIDI VICI, por su parte, ha sido el equipo más constante del año, lo que le ha valido un puesto entre los cuatro mejores. Sin embargo, los focos apuntan a GIANTX PRIDE, que tras su sólido triunfo en la fase estival aparece como el rival a batir.

Mucho más que competición

El evento no se limita a los partidos. Se ha preparado una fanzone en los accesos al Madrid Arena para que los seguidores puedan disfrutar de actividades de concursos de habilidad, puntería y propuestas interactivas que están patrocinadas por la Superliga.

Cada club finalista contará además con un stand propio, que servirá de punto de encuentro entre aficionados y jugadores. Allí habrá sesiones de firmas, actividades especiales y presencia de creadores de contenido vinculados a los equipos.

Uno de los puntos más esperados será la tómbola del suscriptor de LVP, que sorteará premios exclusivos y animará la doble jornada con sorpresas para quienes acudan al pabellón desde la apertura de puertas el sábado a las 10:30 horas.

Madrid in Game, socio clave

La cita contará con el respaldo institucional de Madrid in Game, la iniciativa del Ayuntamiento para impulsar el sector de los videojuegos y la innovación en la ciudad. La organización dispondrá de un espacio propio dentro del evento en el que dará a conocer el trabajo del Campus del Videojuego y su programa de emprendimiento, diseñado para apoyar a los nuevos talentos de la industria.

El equipo de eSports de Madrid in Game también va a estar el fin de semana organizando encuentros con referentes de la comunidad gamer y exhibiciones, reforzando el papel de Madrid como capital del videojuego en España.

El sector está en expansión

La importancia de esta Final Four de la Superliga League of Legends vuela más allá del ámbito deportivo. El entretenimiento audiovisual más popular en España son los videojuegos, con más de 20 millones de jugadores repartidos en todo el país. La Superliga, organizada por LVP (GRUP MEDIAPRO), se ha convertido en el escaparate de referencia para un público joven y digital que encuentra en los eSports una alternativa al deporte tradicional.

El Madrid Arena se llenará este fin de semana de miles de seguidores que quieren disfrutar de la competición y formar parte de una experiencia que combina comunidad, espectáculo y pasión por los videojuegos.

