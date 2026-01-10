La banda sonora de El Señor de los Anillos suena en Madrid

Hay historias que no se olvidan aunque pasen los años. La saga de El Señor de los Anillos es una de ellas. Sus personajes, sus paisajes imposibles y, sobre todo, su música siguen formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Ahora, ese universo vuelve a Madrid en forma de concierto con Candlelight: El Señor de los Anillos, una propuesta que convierte el Hotel Wellington en una pequeña Tierra Media iluminada por cientos de velas. Las entradas ya están a la venta desde 20 euros.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre Warner Bros. Discovery Global Experiences y Candlelight, una marca conocida por transformar espacios emblemáticos en escenarios musicales envolventes. En esta ocasión, el protagonista no será un gran auditorio, sino un salón elegante donde la cercanía con los intérpretes forma parte esencial de la experiencia.

Candlelight El Señor de los Anillos Madrid, un homenaje a la música de la saga

El concierto propone un recorrido de 60 minutos por las partituras más reconocibles de la trilogía cinematográfica. Un cuarteto de cuerda interpretará temas de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, construyendo un hilo musical que acompaña toda la epopeya creada por Tolkien.

No es solo una sucesión de melodías. Es un viaje emocional que devuelve al público a escenas grabadas a fuego en la memoria: la épica Batalla del Abismo de Helm, la marcha solemne de La Comunidad o el instante en que Gandalf pronuncia su inolvidable “no puedes pasar”. Cada pieza actúa como una puerta abierta a un recuerdo distinto de la Tierra Media.

Un escenario pensado para dejarse llevar

El Hotel Wellington será el lugar donde se celebre esta experiencia musical. Rodeados por un mar de velas, los asistentes se encontrarán en un ambiente que huye de los grandes focos y apuesta por una iluminación cálida, casi doméstica. La música no llega desde una tarima lejana, sino a pocos metros de distancia, lo que permite percibir cada matiz del cuarteto.

Este formato ha convertido los conciertos Candlelight en una referencia para quienes buscan algo más que escuchar canciones. Aquí la atmósfera es tan importante como la partitura y el espacio se transforma en parte activa del relato.

25 aniversario de una saga que sigue creciendo

El concierto llega en un momento simbólico. En 2026 se cumplen 25 años del estreno de la primera película de la trilogía. Un cuarto de siglo después, El Señor de los Anillos mantiene intacta su capacidad para emocionar, y la música es uno de los pilares que sostienen ese legado.

Las composiciones que acompañaron el viaje de Frodo, Aragorn o Legolas se han convertido en auténticos himnos del cine moderno. Escucharlas ahora en directo, en versión de cámara y en un entorno tan cuidado, añade una capa nueva de intimidad a una banda sonora pensada originalmente para grandes salas.

Entradas ya disponibles desde 20 euros

Las entradas para Candlelight: El Señor de los Anillos en Madrid parten desde los 20 euros y ya pueden adquirirse. El concierto dura aproximadamente una hora, el tiempo suficiente para deleitarse con el universo musical de la saga y que el espectador se sumerja por completo.

Está claro que para los fans de J.R.R. Tolkien, quienes han crecido con las películas de la saga o para quienes busquen un plan cultural y musical diferente, esta cita de Candlelight El Señor de los Anillos es todo un acierto ya que pretende convertirse en uno de los eventos musicales de la temporada 2026.

