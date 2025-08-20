Restaurantes: Descubre dónde comer auténtico ramen en la capital

El ramen es un plato que parece haberse puesto de moda, cómo su día lo hicieron las famosas smash burgers, cada vez hay más restaurantes especializados en ofrecer este tradicional plato asiático. Además, este verano en la capital parece que los planes de interior están cogiendo protagonismo debido al calor que está azotando la ciudad, por lo que cada vez son más los planes que se hacen a partir de la puesta del sol.

En Madrid hay espacio y sitio para todo el mundo, es por eso que cada vez parece más fácil comer comida internacional sin siquiera salir de tu barrio. A lo mejor no te has fijado, pero cada vez es más normal tener uno de estos restaurantes de ramen cerca de tu casa, en tu barrio o próximos a tu localidad, ya que se trata de un tipo de comida que una vez que la pruebes, te entran ganas de volver a acudir en otra ocasión.

Kotsu x Kotsu

En pleno barrio de Chamberí, Kotsu x Kotsu se ha convertido en referencia del ramen auténtico en Madrid. Dirigido por el chef japonés Makoto Matsuura, el pequeño local recrea el estilo de Hokkaidō con caldos intensos, fideos al punto y toppings al gusto. Con apenas 30 plazas, su ambiente cercano y decoración nipona lo hacen acogedor. Además del ramen, la carta incluye gyozas, takoyakis y postres tradicionales como mochis o mitarashi dango, consolidándose como un rincón imprescindible para los amantes de la gastronomía japonesa en la capital.

Dirección: Cardenal Cisneros 1.

Katsu

Especializados en rebozados platos asiáticos, llegó el pasado otoño a Madrid para quedarse. Su nombre, da una pista de lo que te vas a encontrar ahí, “katsu” es un plato popular en Japón que implica algo rebozado. La puesta en escena es idéntica a la carta: sencilla, directa y con detalles de diseño. Katsu se trata de un must de la comida oriental, un lugar al que acudir para después volver de nuevo.

Dirección: Calle de la luna 22.

Okonomi San

En pleno Chamberí, Okonomi San acerca a Madrid los sabores de Hiroshima con una carta en la que el ramen ocupa un lugar especial. Además de su famoso okonomiyaki preparado al momento en plancha teppanyaki, el restaurante ofrece diferentes variedades de ramen elaboradas con caldos intensos y fideos al estilo japonés. Su ambiente moderno con guiños nipones, junto a una cuidada selección de entrantes, sakes y cervezas japonesas, convierten a Okonomi San en una parada imprescindible para los amantes del ramen y de la auténtica cocina japonesa en la capital.

Dirección: Calle de Maudes, 15.

Ramen Komainu

Ramen Komainu se trata de uno de los ramens más laboriosos y apetecibles de la ciudad, el tonkotsu sababushi tsukemen, se trata de una variedad de ramen nacida en tokio en 1960 y que tiene la particularidad de que los fideos se sirven separados del caldo. Uno de sus secretos que les ha llevado a triunfar es que debido a su meticulosa preparación, solo se sirven 6 raciones al día.

Dirección: Manuel Malasaña, 9.

Ramen Shifu

Con varios locales repartidos por Madrid, Ramen Shifu se ha consolidado como uno de los referentes de la capital para los amantes del ramen. Su especialidad es el tonkotsu estilo Hakata, con un caldo cocido durante horas que aporta un sabor intenso y reconfortante. La carta ofrece casi veinte variedades, desde los clásicos de miso o shoyu hasta propuestas originales como ramen de pollo frito, pato, curry o incluso opciones veganas. Un espacio ideal para disfrutar de un ramen sabroso, abundante y a buen precio en pleno corazón de la ciudad.