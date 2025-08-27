Noches Thyssen: el museo abre gratis sus exposiciones los sábados por la noche

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza vuelve a apostar por acercar el arte a todos los públicos con una iniciativa que promete convertirse en uno de los grandes planes culturales de Madrid este verano. Bajo el título Las Noches Thyssen, el museo ofrece la posibilidad de visitar de manera gratuita sus exposiciones temporales todos los sábados del año en horario de 21:00 a 23:00 horas.

Con esta propuesta, la pinacoteca busca atraer tanto a madrileños como a visitantes que deseen disfrutar del arte en un ambiente diferente: de noche y sin coste de entrada.

Acceso gratuito a las exposiciones temporales

Durante dos horas cada sábado, los asistentes podrán recorrer las salas de las plantas baja y -1 del museo, donde se concentran las muestras temporales más relevantes de su programación. Se permite vivir el arte de una forma completamente diferente. Dentro de una atmósfera menos masificada donde la propia visita se transforma en una experiencia única.

Entre las propuestas que se incluyen dentro de Las Noches Thyssen destaca la exposición Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, disponible hasta el 28 de septiembre. La muestra reúne a artistas de diferentes generaciones y tradiciones que reflexionan sobre la relación del ser humano con su entorno, ofreciendo una mirada renovada sobre la colección del museo.

Warhol, Pollock y el arte americano del siglo XX

La programación nocturna también incorpora la gran exposición Warhol, Pollock y otros espacios americanos, que podrá visitarse entre el 21 de octubre de 2025 y el 25 de enero de 2026. En ella se exhibirán obras de dos de los artistas más influyentes del siglo pasado, junto a piezas de otros creadores que exploraron nuevas formas de entender el espacio en el arte contemporáneo.

Además, el museo presenta a John Akomfrah de manera inmersiva: «Escuchando la lluvia toda la noche» (del 4 de noviembre al 8 de febrero de 2026). La propuesta firmada por uno de los artistas audiovisuales más reconocidos a nivel internacional invita al espectador a sumergirse en una experiencia sensorial y reflexiva.

Las exposiciones con horario ampliado

Más allá de las noches gratuitas de los sábados, el Thyssen también amplía horarios. Hasta el 7 de septiembre, la exposición Balenciaga y la pintura española podrá visitarse de martes a sábado hasta las 22:00 horas, ofreciendo más margen para quienes buscan disfrutar del arte al final de la jornada laboral.

En esta exposición, el modisto guipuzcoano, establece un diálogo entre la moda y la pintura a través de las creaciones y de su relación con la tradición pictórica española, haciendo que se convierta en una de las propuestas más visitadas de la temporada.

Una experiencia gastronómica y cultural

La oferta de verano que está a punto de acabar, no se limita únicamente a las salas de exposiciones. El museo ha decidido ampliar también los horarios de sus espacios de restauración y ocio, convirtiéndose en un lugar donde la gastronomía y el arte se dan la mano.

Las Terrazas del Thyssen permanecerán abiertas hasta las 23:00 horas de martes a jueves, y hasta la 1:30 de la madrugada los viernes y sábados. Se trata de un espacio dividido en diferentes niveles, con vistas al jardín y acceso directo desde la calle Zorrilla, que no requiere reserva previa y se ha consolidado como uno de los lugares más agradables para las noches estivales en Madrid.

El restaurante El Mirador, que se sitúa en la quinta planta del museo, abre solo en horario de cenas, de martes a sábado hasta el 7 de septiembre. Con bellas vistas al Paseo del Prado, este espacio ofrece una experiencia gastronómica que complementa la visita cultural en museo Thyssen.

El museo Thyssen-Bornemisza, un referente de cultura en Madrid

Con estas iniciativas que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ofrece, confirma su papel como motor de cultura en la capital. La combinación de gastronomía, ocio nocturno y arte, refuerza el atractivo que tiene para quienes buscan planes culturales en Madrid durante el verano (y lo poco que queda de este) y el resto del año.

Las Noches del museo Thyssen permiten democratizar el acceso al arte, así de esta forma se rompen barreras económicas y ofrece a todos los públicos la posibilidad de descubrir sus exposiciones más relevantes de la temporada. Una propuesta que une tradición y contemporaneidad y que convierte al museo en una cita imprescindible para residentes y turistas.

