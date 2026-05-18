Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga: equipos que participan, fechas, cruces, calendario y horarios

La Final Four de la Euroliga 2026 se disputa este fin de semana en el OAKA de Atenas. Real Madrid y Valencia se enfrentarán en la segunda semifinal del viernes y uno de los dos equipos españoles se enfrentará al ganador del otro duelo que disputarán Olympiacos y Fenerbahce. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Final Four de la Euroliga 2026.

Llega la Final Four de la Euroliga 2026. Atenas y el mítico OAKA (ahora Telekom Arena) será el escenario de la fase final de la máxima competición europea que disputarán Olympiacos, Fenerbahce, Real Madrid y Valencia. Los dos equipos españoles se enfrentarán en la segunda semifinal del viernes con el objetivo de meterse en la final que se disputará el domingo a las 20:00 horas.

La Final Four de la Euroliga 2026 la disputarán los cuatro primeros clasificados de la fase regular de la competición. Olympiacos es el máximo favorito tras finalizar en primera posición la temporada, además de jugar en casa. Valencia finalizó en segundo lugar, el Real Madrid fue tercero y Fenerbahce, cuarto.

Así queda el cuadro de la Final Four de la Euroliga

Olympiacos-Fenerbahce y Real Madrid-Valencia. Estas serán las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 que se disputará en Atenas.

Dónde se juega la Euroliga

La Final Four de la Euroliga 2026 se disputará en el mítico OAKA de Atenas, la casa del Panathinaikos. Ahora llamado Telekom Arena por motivos publicitarios, este pabellón es uno de los templos del baloncesto europeo y tiene una capacidad para casi 20.000 espectadores. Fue inaugurado en 1995 y albergó los Juegos Olímpicos de 2024 e incluso fue la sede en su día de un festival de Eurovisión. En 2007 también acogió la Final Four, que se saldó con victoria del Panathinaikos.

El calendario de la Euroliga: fechas y horarios de los partidos

Este es el calendario de la Final Four 2026:

Olympiacos-Fenerbahce: viernes 22 de mayo a las 17:00 horas.

Real Madrid-Valencia: viernes 22 de mayo a las 20:00 horas

Final: domingo 24 de mayo a las 20:00 horas.

Dónde ver por TV los partidos de la Euroliga

La Final Four de la Euroliga 2026 se podrá ver a través de la plataforma Movistar+. Concretamente, se podrá ver a través de los canales Movistar+ Plus (dial 7), Vamos (dial 8) y los canales de deportes de Movistar.

También podrás informarte de todo lo que suceda en la Final Four de la Euroliga en el directo que te ofreceremos en OKDIARIO el viernes con motivo del Real Madrid-Valencia y en la final, donde habrá un equipo español.