Boicotean la celebración de Bundesliga del Bayern de la forma más ingeniosa

El Bayern fue boicoteado en su propia celebración de la Bundesliga. Lo que iba a ser una fiesta de su dominio absoluto en Alemania con el 35.º título en su historia, se convirtió en viral en redes sociales a raíz de una pancarta de su máximo rival en la ciudad. Una pancarta con el escudo del club que contenía un mensaje polémico hacia la plantilla de Vincent Kompany.

A priori, tal y como se vio en la televisión del Bayern, parecía una lona enorme… hasta que se dieron cuenta las cámaras de la intención que había detrás. Se podía leer «FC Bauern Hurensohne» junto con «1860» en uno de los rombos, un insulto en alemán («Granjeros h*** de p***») que estuvo visible un buen rato en la plaza del Ayuntamiento. Todo fue orquestado por aficionados del 1860 Múnich (de ahí el número en el escudo), que se infiltraron en la celebración para aguar la fiesta de los futbolistas, que se dieron cuenta y avisaron al speaker para que mandara retirar la lona.

Alertado por el portero Manuel Neuer, intervino públicamente para solicitar: «¿Podría recoger rápidamente la lona? No se ve nada debajo. Por favor, recójala un momento», exigió. Una fechoría que no acabó con ninguna detención.

La rivalidad histórica entre el Bayern y el 1860 Múnich

Las aficiones del Bayern y el 1860 Múnich no es la primera vez que se enzarzan. Aunque uno juega en primera y el otro en tercera división alemana, siempre han mantenido tensión en la ciudad germana. Aún se recuerda el derbi copero en 2008, cuando los aficionados bávaros pintaron con los colores blanco y rojo los asientos del estadio rival, algo que también hicieron en 2018.

También ocurrió un episodio similar en 2025, cuando un grupo del Bayern se coló en un tejado de un fan del 1860 para colocar una lona con el mensaje ‘Múnich es rojo’. Pero estos no se iban a quedar de brazos cruzados y pintaron los colores blanco y azul en las calles cercanas al campo de entrenamiento del Bayern. Una rivalidad que no tiene tregua y que deja momentos en los que aprovechan unos y otros para dar un golpe mediático para imponer sus colores en la ciudad.