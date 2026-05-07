Caos en París tras la clasificación del PSG: 127 detenidos y 11 heridos graves en una noche de disturbios

La clasificación del PSG para una nueva final de la Champions League volvió a desatar una noche de tensión y violencia en las calles de París. Tras el empate ante el Bayern Múnich, que selló el pase del conjunto francés a la gran final europea, la capital francesa vivió nuevamente graves disturbios que obligaron a intervenir a cientos de agentes antidisturbios. Al menos 127 personas fueron detenidas y 11 resultaron heridas de gravedad durante los incidentes.

La celebración comenzó con miles de aficionados concentrados en diferentes puntos de París, especialmente en los alrededores de los Campos Elíseos y las inmediaciones del Parque de los Príncipes. Sin embargo, el ambiente festivo fue transformándose con el paso de las horas en escenas de auténtico caos. Contenedores incendiados, lanzamiento de petardos y fuegos artificiales contra la policía, escaparates dañados y enfrentamientos directos marcaron una madrugada especialmente complicada para las autoridades francesas.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo para intentar controlar la situación, utilizando gases lacrimógenos y cargas policiales en algunos de los puntos más conflictivos de la ciudad. Según informaron medios franceses, varios grupos encapuchados protagonizaron actos vandálicos y trataron incluso de saquear algunos comercios en pleno centro de París.

La clasificación europea del PSG ha vuelto a evidenciar la preocupación existente en Francia alrededor de este tipo de celebraciones multitudinarias. No es la primera vez que una gran noche europea del club parisino termina con incidentes graves. Las autoridades ya reforzaron la seguridad ante el precedente de anteriores celebraciones vinculadas al equipo francés, algunas de ellas también marcadas por fuertes disturbios y numerosos arrestos.

Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo dirigido por Luis Enrique continúa soñando con levantar una nueva Champions League tras eliminar al Bayern en una eliminatoria de máxima exigencia. Sin embargo, una vez más, la fiesta futbolística quedó empañada por la violencia en las calles de París.