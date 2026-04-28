Cuándo es la final de la Champions League 2025-26 y dónde se juega: la sede elegida

La final de la Champions League 2025-26 está a la vuelta de la esquina y, salvo por conocer los equipos finalistas entre PSG, Bayern, Arsenal y Atlético, todos los detalles de la ciudad y sede que acogerá el partido más visto del mundo cada temporada en Europa ya se conocen al detalle. Una noche mágica que todo club sueña con levantar en la máxima competición del Viejo Continente.

Por segundo año consecutivo, la máxima competición repitió su nuevo formato, abandonando la clásica fase de grupos por una liguilla de 36 equipos. Un camino en el que cayeron equipos grandes como Real Madrid y FC Barcelona, ambos en cuartos de final, mientras que otros representantes españoles como Athletic y Villarreal cayeron en primera fase.

Cuándo es la final de la Champions League

La final de la Champions League 2026 se jugará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en lo que será su 71.ª edición europea y la 34.ª desde que se conoce como UEFA Champions League.

A qué hora empieza la final de la Champions League

La final de la Champions League 2026 tiene la novedad de que, por primera vez en su historia, comenzará a las 18:00 horas, un gran cambio después de que siempre se haya disputado de noche. El objetivo de la UEFA es mejorar la calidad del espectáculo en torno al partido tanto para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas. De esta forma, la UEFA promete mejorías tanto en transportes, accesos al estadio como seguridad.

En qué estadio se juega la final de la Champions League

La final de la Champions 2026 celebrará su final en el Puskás Arena, Hungría. Será la primera vez en la historia de la Champions que se juegue una final en la capital húngara. Con capacidad para 67.000 espectadores, ya albergó la final de la Europa League en 2023 entre Sevilla y Roma.

Quién juega la final de la Champions League

Aún se desconocen los dos equipos que jugarán la final de la Champions 2026. La competición aún está en semifinales, donde se enfrentan PSG y Bayern por un lado y Arsenal y Atlético al otro lado del cuadro.