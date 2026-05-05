Qué equipos jugarán la final de la Champions League: cuándo es, dónde se juega y cómo ver por televisión gratis

La final de la Champions League 2025/26 ya tiene a uno de sus equipos confirmados. Es el Arsenal inglés, que ha eliminado al Atlético de Madrid en semifinales. El conjunto de Londres ganó por 1-0 al club español en el Emirates en el partido de vuelta y ha llegado a su segunda final de su historia en la Copa de Europa.

Qué equipos se han clasificado para la final de la Champions League

Por ahora, sabemos al primer finalista de la Champions League 2025/26. Es el Arsenal que eliminó al Atlético de Madrid. El conjunto londinense llega a su segunda final de la Champions, la primera en 20 años.

Para conocer a su rival habrá que esperar a este miércoles, al duelo de vuelta de semifinales entre el Bayern de Múnich y el PSG, tras el 5-4 de la ida a favor de los franceses. Uno de estos equipos llegará también a Budapest, la ciudad en la que en esta edición se juega el partido más esperado en la temporada europea de clubes.

En qué estadio se juega la final de la Champions League

El estadio en el que se disputará la final entre el Arsenal y el ganador del Bayern y PSG es el Puskas Arena de Budapest, capital de Hungría. Con un aforo de 67.000 personas, es un estadio muy moderno, inaugurado en 2019 y propiedad de la Federación Húngara de Fútbol.

El Puskas Arena es el lugar en el que juega la selección de fútbol de Hungría y se construyó en lugar del antiguo estadio Ferenc Puskas, que tenía pistas de atletismo. El nombre es en honor al legendario Ferenc Puskas, ex jugador del Real Madrid, leyenda de Hungría.

Cuándo es y a qué hora empieza la final de la Champions League

La final de la Champions League 2025/26 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026. Este año hay una gran novedad en cuanto a la hora: comenzará el partido a las 18:00 horas (hora peninsular española, una menos en las Islas Canarias). Siempre había sido a las 21:00 (o antes a las 20:45), pero esta vez la UEFA adelantó el horario a las seis de la tarde.

Dónde ver por TV la final de la Champions League

Esta final de la Champions League se verá por televisión en España en dos cadenas de televisión. Será en Movistar + Liga de Campeones, la cadena que ha emitido todos los encuentros de la Champions esta temporada, y también en La 1 de Televisión Española, que retransmitirá la final gratis y en abierto.