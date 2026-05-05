Bayern de Múnich - PSG: horario y canal de televisión para ver en directo por televisión gratis y en vivo online la Champions League.

El Bayern de Múnich y el PSG están listos para una batalla épica para pelear por un puesto en la final de la Champions League después del partidazo que firmaron hace una semana. Aquel día los parisinos ganaron 5-4 en la capital gala, por lo que los alemanes tienen que hacerse fuertes en su casa para intentar remontar la eliminatoria y estar en Budapest a final de mes. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque que se juega en el Allianz Arena.

Horario del Bayern de Múnich – PSG: a qué hora empieza el partido de la Champions League

El Bayern de Múnich recibe al PSG en el Allianz Arena para disputar el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Estos dos equipos firmaron un auténtico partidazo hace una semana en el Parque de los Príncipes, choque que terminó con un 5-4 en el marcador y que maravilló a todos los amantes del deporte rey. Ahora llega el momento de la verdad, ya que tanto los de Vincent Kompany como los pupilos de Luis Enrique van a ir con todo para tratar de llevarse el triunfo y sacar el billete que queda en juego para la gran final que se disputará el 30 de mayo en Budapest.

Cuándo es el partido de Champions League Bayern de Múnich – PSG

La UEFA programó este apasionante Bayern de Múnich – PSG correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League para este miércoles 6 de mayo. El organismo que rige el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre germanos y parisinos en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería arrancar de manera puntual en el Allianz Arena sin que se produzcan altercados ni incidentes en la previa entre las aficiones de ambos equipos.

Dónde ver en directo gratis el Bayern de Múnich vs PSG: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se han ido disputando en la máxima competición continental. Este Bayern de Múnich – PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y al que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Allianz Arena. Esto significa que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos aquellos seguidores de la máxima competición continental y amantes de los diferentes torneos europeos también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Bayern de Múnich – PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También tenemos que destacar que esta plataforma pone a disposición de todos sus clientes su página web para que accedan con un ordenador y no se pierdan nada de lo que ocurra en el Allianz Arena.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que rodee a este partidazo de la vuelta de las semifinales de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y el minuto a minuto del Bayern de Múnich – PSG desde una hora antes de que ruede el balón en el Allianz Arena. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Alemania.

Dónde escuchar por radio en directo el Bayern de Múnich – PSG

Por otro lado, todos los aficionados que siguen esta competición y que no vayan a poder ver por cualquier motivo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta vuelta de las semifinales de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Allianz Arena y así contar todo lo que ocurra en el Bayern de Múnich – PSG.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Bayern de Múnich – PSG?

El Allianz Arena, situado en el barrio de Fröttmaning, en el estado de Baviera, será el escenario donde se disputará el Bayern de Múnich – PSG correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 2005 de cara al Mundial de 2006 y tiene un aforo para 75.000 espectadores. Se espera un ambientazo este miércoles, ya que los germanos tienen que remontar y el público intentará aportar su grano de arena.

La UEFA designó al árbitro portugués Joao Pinheiro para que imparta justicia en el Bayern de Múnich – PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League. Será el italiano Marco di Bello será el responsable del VAR, donde estará revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará ubicado en la banda del Allianz Arena a analizar la acción en cuestión.