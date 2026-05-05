El Atlético muere en la orilla ante el Arsenal y se despide de la Champions

«¡Arsenal, Arsenal!», braman más de 55.000 almas. «La Liga de Campeones es mi obsesión», responden 3.000 rivales. Fueron los dos gritos de guerra del partido. Sobra especificar a qué equipo corresponde cada uno, aunque el desarrollo del partido lo aclara. Que Calafiori busca portería… Retumba «¡Arsenal, Arsenal!», que Julián Álvarez responde, trona «La Liga de Campeones es mi obsesión». Tromba en la grada; partida de ajedrez en el césped. La gana el maestro Arteta (1-0), con un señor equipo. La pierde el maestro Simeone, con unos gladiadores por jugadores que acabaron buscando un gol sin Julián Álvarez ni Griezmann. No habrá Budapest. Tal vez el destino se guarde todo para el Metropolitano 2027. La obsesión continúa.

Se esperaba tromba; reinó el respeto. Pues el inicio del partido opositaba a monólogo de los gunners, o al menos esa trama se había transmitido durante la previa y alimentado por la atmósfera, infamable hasta decibelios extremos por los fuegos artificiales y un lema. «Over land and sea». Sobre la tierra y sobre el mar. Sobre el tablero se movían ambos equipos. Cinco caras nuevas -Calafiori, Eze, Lewis-Skelly, Trossard y Saka- en el Arsenal; solo una -Le Normand- en el Atlético.

Sin Cardoso, Llorente fue al medio. Músculo para frenar lo que se venía, que no era poco. La verticalidad de Eze; la visión de Rice y la presencia de Lewis-Skelly. Aunque para empresa correosa la de Ruggeri: frenar a Saka, que para colmo caminaba con la flecha hacia arriba tras su gol y asistencia hace tres días. Por ahí apuntaba el Arsenal; por ahí se desangraba el Atlético. Después de un inicio en el que nadie quiso hacerse daño, los de Arteta fueron creciendo a través de la posesión.

Es su combustible, lo necesitan para ser. Los rojiblancos tampoco se disgustaron por ello, el de Simeone es un coche eléctrico. Sus descargas silenciaban el Emirates. Se hacía el silencio con cada contragolpe. El plan de Arteta, basado en la superioridad y adaptación a las fases del partido, funcionaba. El de Simeone, que pasaba por arropar las líneas y transicionar velozmente, también. El descanso sombreaba el partido cuando el cañón del Arsenal soltó su pólvora.

¿Quién se imaginan? Saka. Aprovechó el rechace de Oblak, la siesta en la que andaba Ruggeri y empujó a gol. Delirio en la grada, puñalada al corazón rojiblanco. De dolbe trayectoria cuando uno se fija el centro que origina la jugada y ve que no había ningún jugador de rojo para rematar el balón que despejó Pubill de espaldas. ¿Un grito? ¿Una voz? El paso por vestuario viró el guion. Salió el Atlético más vigoroso, tampoco le quedaba otra. Ahora o nunca.

Se volvió a hacer el silencio en Londres cuando Giuliano aprovechó un balón mal despejado de los ingleses, dribló a Raya y, sin portero, apareció Gabriel para salvar in extremis. ¿Lento Giuliano? ¿Rápido Gabriel? Un híbrido de ambas. Se abrió el partido y se cerró el VAR cuando Calafiori pisó a Griezmann. Falta previa de Pubill dictaminó el del silbato. El penalti más claro de la eliminatoria no fue pitado. Sí aquel toque de Hancko sobre Gyokeres en la ida. Así es el fútbol moderno.

Otro golpe para el Atlético, que fueron tres cuando Julián Álvarez comenzó a cojear. Hasta aquí había llegado su tobillo. Las piernas de Griezmann también desfallecieron y los rojiblancos debían marcar un gol sin sus dos puntales. Con Nahuel Molina, Baena, Almada y Sorloth. Así acabó el Atlético, con el noruego sordo de un pie en cada jugada dividida y el pulso fundiéndose a negro. Hasta aquí llegó. Vuelve a quedarse en la orilla de la Champions, esa competición tan esquiva para los rojiblancos. La buscará el Arsenal ante Bayern o PSG. La obsesión del Atlético será la misma.