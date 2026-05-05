El Atlético sufre un ataque con fuegos artificiales en Londres antes del partido contra el Arsenal

El partido ya ha comenzado. El Atlético de Madrid sufrió un ataque con fuegos artificiales durante la pasada madrugada en su hotel de Londres. Los rojiblancos se enfrentan este martes al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions League. Y los aficionados gunners empezaron a jugar su propio encuentro, perturbando la paz de los pupilos de Diego Pablo Simeone de cara al partido en el Emirates Stadium.

Todo comenzó en torno a la 1:30 de la mañana, con los futbolistas del Atlético ya descansando en sus respectivas habitaciones, cuando una ráfaga de fuegos artificiales fue lanzada junto a su hotel de concentración en Londres. El equipo ya estaba en sus habitaciones después de la cena en la capital inglesa en la previa de este gran partido, cuando el estruendo despertó a la expedición rojiblanca.

Pero esa no fue la única. Unos minutos más tarde, varios aficionados del Arsenal volverían a lanzar más pirotecnica cerca del hotel de concentración del Atlético. Un hotel que no es el mismo en el que estuvieron en el mes de octubre cuando cayeron por 4-0. El Cholo ha decidido cambiar el lugar donde se alojan por superstición, aunque en la rueda de prensa dijo que el motivo era única y exclusivamente económico: «Salía más barato».

En un primer momento, la expedición rojiblanca no sabía a qué se debía el ruido. Pero tras el segundo lanzamiento de fuegos artificiales comprendieron que eran los aficionados del Arsenal perturbando su descanso. Los dos equipos se lo juegan todo en este partido. La eliminatoria está igualada tras el empate a uno en el Metropolitano, por lo que el Emirates dictará sentencia. El que gane jugará la final.

El Atlético se queja a la UEFA

Tras los incidentes de esta madrugada, el Atlético de Madrid ha trasladado una queja formal a la UEFA, según adelantó Marca. En ella, el club colchonero expresa su malestar por el hecho de que estos seguidores ingleses hayan podido lanzar material pirotécnico tan cerca de su hotel, a pesar de que está ubicado en una buena zona de la ciudad.

En el Atlético se quejan especialmente de que las personas que lanzaron estos fuegos no encontraron ningún impedimento para acercarse al hotel de concentración del equipo rival, y perturbar su descanso antes del trascendental partido de Champions contra el Arsenal.