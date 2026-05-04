Simeone reafirma al Atlético: «Estamos mejor que en octubre cuando el Arsenal nos ganó 4-0»

Uno es consciente de la magnitud de lo que viene cuando levanta la vista en el Emirates Stadium. El auditorio, lleno de periodistas que esperan a Simeone y Griezmann, los encargados de dar el último mensaje público antes de la vuelta de semifinales ante el Arsenal. Son las séptimas en toda la historia del club rojiblanco y las cuartas del Cholismo. Casi nada. Puede ser también el último partido de Champions para Griezmann. A todo o nada.

«Por más que le demos vueltas los entrenadores… El fútbol pasa por los jugadores. Tenemos que gestionar sus emociones para que lleguen lo mejor posible al partido. La experiencia y el tiempo dan calma y paz para afrontar un partido como el que vamos a afrontar mañana. Siempre buscan algún titular que salga de lo cotidiano, pero la realidad es que queremos que se juegue. No hay más que un partido de fútbol, el que lo haga mejor ganará. Intentamos potenciar nuestras fortalezas y Arteta tratará de buscar lo mismo con las suyas», inició Simeone.

El Cholo confía en reproducir en el Emirates la segunda parte del Metropolitano en la que su equipo fue superior al Arsenal. Ahí se gestaron las ocasiones más claras para los rojiblancos, con larguero incluido de Griezmann. «Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar con la capacidad. Tenemos mucha fe en lo que hacemos y en lo que queremos para el partido. No dependerá solo de nosotros. Al final solo importará el resultado. El plan que digamos, habrá que transmitirlo y llevarlo adelante hasta el final», detalló Simeone.

El argentino cerró filas con su equipo y valoró el trabajo de Sorloth y Julián Álvarez. El noruego, se marchó tocado de la ida, como Giuliano. «Ayer se movieron, están mejor. Esperemos que puedan entrenar bien. Mañana por la mañana decidiremos la alineación titular. Una pena que Sorloth no pudiera jugar. Lo necesitamos para 20, 30 o 40 minutos. Julián Álvarez conoce la Premier League muy bien. Viene de hacer un gran partido y ojalá pueda responder a las exigencias del partido. Estamos mejor ahora que en octubre. El hotel era más barato, por eso cambiamos de hotel», finalizó Simeone.