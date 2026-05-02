Odegaard no juega ante el Fulham por molestias en su rodilla y es duda para medirse al Atlético

Martin Odegaard es baja para el importante duelo de Premier League que disputa este sábado el Arsenal contra el Fulham en el Emirates. El noruego tiene molestias en su rodilla y ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Ya tuvo que marcharse a vestuarios en el Metropolitano antes de tiempo por estas mismas molestias y ahora es duda para el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions en Londres.

El noruego se marchó sustituido en el minuto 58 de partido contra el Atlético de Madrid por este mismo problema en la rodilla el pasado miércoles en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones y Mikel Arteta, su técnico, confirmó que no ha llegado a tiempo para medirse a los ‘Cottagers’ en un duelo vital en la pelea por la Premier League.

La pieza de Odegaard es fundamental para el Arsenal y su baja para este sábado y posiblemente para el martes es muy sensible para el cuadro londinense. Los de Arteta deben ganar para mantener el liderato respecto al Manchester City en la Liga inglesa.

Arteta ha dado descanso a Piero Hincapié en el lateral izquierdo, a Martín Zubimendi en el centro del campo y a Noni Madueke y Gabriel Martinelli en ataque. El Arsenal sale con este once en un duelo donde juega mucho: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Trossard y Gyökeres.