Simeone alza la voz: «Para pitar un penalti en semifinales de Champions tiene que ser más penalti»

Simeone se ajustó la corbata nada más entrar y tragó saliva. Con una mezcla de satisfacción por el trabajo hecho e insuficiente porque su rival escapó vivo. Griezmann se topó con el larguero, Lookman consigo mismo y la polémica arbitral hizo el resto. Al final, Atlético y Arsenal se neutralizaron desde el punto de penalti y dejan la sentencia para la vuelta. A Budapest se va haciendo escala en Londres.

«Recuerdo pocas veces acercarnos al ambiente que hubo. Fue un regalo de la gente al equipo. El primer tiempo fue más calmado, con ellos haciendo mejores transiciones. En el segundo tiempo ajustamos más el partido. Se notó el cansancio y la responsabilidad que tienen ellos por ganar la Premier League y Champions. Empezamos a jugar más en el área suya. Pudimos ponernos en ventaja, pero no pudimos. Tenemos por delante un desafío extraordinario. Londres, un equipo que nunca ha perdido en Champions… Iremos a jugar con todo lo que tenemos», inició Simeone.

Makkelie fue actor protagonista al señalar y no señalar penaltis. Sí vio los dos a favor del Arsenal, aunque el VAR anuló uno. Y no vio el del Atlético, aunque el VAR sí tenía las gafas puestas. Simeone se mostró contrario al criterio. «El primer penalti, desde mi humilde opinión, el jugador espera el contacto del rival y se tira. En semifinales de Champions se necesita un penalti que fuera penalti. Después, gracias al VAR. El penalti que nos pitan fue por el VAR y el que no pitan al Arsenal también. A veces el VAR te da y otras te quita», expresó.

A estas alturas de temporada, el físico merma. Giuliano y Julián Álvarez fueron sustituidos por molestias. «Conociendo a los futbolistas, el martes están seguros. Cada uno tendrá sus molestias. Giuliano por el golpe, Julián la caída, Álex con una carga en el isquio… No tengo dudas de que el martes estarán. Griezmann y Koke nos dieron jerarquía. Griezmann parece que gana frescura cuando avanza el partido. Pensé en quitarlo, pero lo dejé. Me encantó el partido de Lookman», analizó Simeone.

El Atlético dio el paso en la segunda parte, cimentándose en un buen ataque y, especialmente, una sólida defensa. «El equipo se hizo fuerte. La entrada de Le Normand nos dio fuerza. Hancko aguantó con dolor en el tobillo todo el partido. Tuvimos consistencia cuando nos tocó defender. En Londres nos encontraremos con situaciones similares o incluso más difíciles para defender. Habrá que elevar el nivel porque no vale con atacar bien», finalizó Simeone.