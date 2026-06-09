Jon Kortajarena desvela una de las cláusulas de su contrato: «Mi madre me tiene que cortar el pelo»

Este martes 9 de junio, los actores Teresa Riott y Jon Kortajarena se han sentado en el plató de El Hormiguero para presentar la tercera y última temporada de El Inmortal, el aclamado drama criminal de Movistar Plus+ que se estrena en la plataforma este próximo 11 de junio. La tensión está asegurada mientras desvelan los secretos de un cierre de saga que promete cerrar todas las tramas por todo lo alto. Ambos intérpretes han hablado de la despedida de una ficción que ha hecho historia (es la más vista de la plataforma) y también han confesado varias cosas de su vida personal.

La cláusula secreta de Jon Kortajarena

Mientras se hablaba de la preparación y la producción de la serie, Jon Kiortajarena ha confesado una cláusula secreta en todos sus contratos cuando Pablo Motos le ha dicho: «Te tiene que cortar el pelo tu madre».

El modelo internacional lo ha admitido y ha dicho: «Sí, es verdad. Al principio me lo cortaban peluqueros de todas las partes del mundo y al final me di cuenta de que la que mejor lo hace es mi madre. Llegó un momento, cuando me lo pude permitir, que dije que tiene que ser ella la que me lo corte».

«Por supuesto, otros pueden peinar o teñir, pero corte solo mi madre. Si estoy en Canadá (o donde sea) y tienen que cortar, o voy yo o ella viene. También es una manera de mantener el contacto. Ahora estoy tranquilito, pero hubo una época que viajaba mucho y también era una excusa para tener esa relación madre e hijo y tener nuestro momento de intimidad. Se ha convertido en una tradición», ha puntualizado Kortajarena mientras el programa mostraba una fotografía suya junto a su progenitora.

El pelo de @jonkortajarena tiene que cortarlo su madre por contrato #TeresaJonEH pic.twitter.com/1RGnYjV4dw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 9, 2026

«No trabajo con resaca»

Además, Kortajarena ha confesado que tiene unas reglas muy estrictas a la hora de trabajar y una de ellas es que jamás puede ir de resaca. Para explicarse, el actor y modelo ha contado una anécdota: «Viene de un día en Nueva York, fue trabajando de modelo. Y eso que no tenía que hablar mucho… Me acuerdo que había noches que me lo pasé muy bien. Nos dieron las 7 de la mañana y tenía que hacer un Vogue América con otra supermodelo. Al principio, la cosa iba bien, pero a las 11:00 horas me quería morir. A las 16:30 me eché una siestecita y me dijeron que había ido a trabajar. Lo pasé muy mal. Y nunca más me he permitido ir de resaca. Y lo mismo con el texto, tiene que estar muy bien aprendido porque si no me da mucha inseguridad. Luego ya jugarlo, escuchar, improvisar… Crear… Pero el trabajo tiene que estar».