5 series que debes ver si te has quedado con ganas de más después de devorar ‘Valeria’

El pasado 14 de febrero se estrenó en Netflix la cuarta y última temporada de la serie Valeria con la que Netflix cierra definitivamente esta ficción de romance y amistad. Si bien sus seguidores se llevaron una sorpresa cuando se anunció esta nueva e inesperada temporada, ahora se sienten perdidos sin las aventuras de Valeria (Diana Gómez) y sus tres amigas Nerea (Teresa Riott), Carmen (Paula Malia) y Lola (Silma López). Por eso os vamos a hablar de otras series para rellenar el vacío dejado por Valeria. Esta cuarta entrega estaba basada en el libro Valeria al desnudo de la escritora Elísabet Benavent y en ella sus protagonistas se tienen que enfrentar a los retos de la treintena: la maternidad, la conciliación, la estabilidad laboral y el compromiso en las relaciones sentimentales. Esta cuarta temporada de Valeria ha sido un broche de oro para muchos seguidores de la serie que están encantados con el final de esta ficción en la plataforma de streaming Netflix.

Para los que se han quedado con ganas de más Valeria, os vamos a recomendar 5 series que también vais a devorar. Series en las que la amistad y el amor son fundamentales para la vida de sus protagonistas y que se han convertido en un gran éxito de audiencia. Entre todas las series protagonizadas por amigas que hemos encontrado en las plataformas de streaming hemos elegido las siguientes: Big Little Lies (Max), Vida perfecta (Movistar+), The Bold Type (Prime Video), Las de la última fila (Netflix) y Mujeres desesperadas (Disney+). 5 series muy diferentes que coinciden en que están protagonizadas por mujeres que tienen una relación de amistad y que tienen que superar todas juntas toda una serie de dificultades de la vida diaria.

The Bold Type

En Prime Video se puede ver esta serie que está inspirada en la vida de Joanna Coles, la editora de la revista Cosmopolitan. Las protagonistas de esta ficción son cuatro amigas que van contando sus experiencias en cuanto al amor, la sexualidad o la amistad. Una serie que se estrenó en 2017 y ha sido creada por Sarah Watson, y protagonizada por las actrices Katie Stevens, Aisha Dee y Meghann Fahy.

Big Little Lies

Aunque el estilo de esta serie que se puede ver en Max es totalmente diferente, la amistad entre sus protagonistas es fundamental para la trama de esta conocida ficción. Esta serie de suspense y misterio es una adaptación de una novela de Liane Moriaty y cuenta la historia de cinco madres de clase alta de California cuya relación cambia cuando una alumna presenta marcas en el cuello y se descubre que un chico de la clase la ha intentado estrangular. Las actrices protagonistas son nada más y nada menos que Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoey Kravitz. Si todavía no has visto esta serie, tienes que hacer pronto un hueco porque no te la puedes perder.

Vida perfecta, una de las series que recuerda a Valeria

La serie Vida perfecta se puede ver en Movistar+ y su creadora, directora y protagonista es la actriz Leticia Dolera. Por ahora solo se han estrenado dos temporadas y cuenta la historia de tres mujeres muy diferentes pero que mantienen una estrecha amistad y que en este momento están pasando por una crisis vital. Sus sueños están chocando con unas vidas que no esperaban y que no saben cómo afrontar: María (Leticia Dolera) siempre ha soñado con una vida familiar, pero aunque no ha encontrado a la persona ideal ha decidido ser madre soltera, a Cristina (Cecilia Freijeiro), sin embargo, no le llena su vida familiar y quiere probar cosas nuevas y Esther (Aixa Villagrán) no tiene claro nunca lo que quiere.

Las de la última fila, otra de las series al estilo Valeria

Otra de las series protagonizadas por un grupo de amigas treintañeras que nos recuerda a Valeria es esta ficción dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. Cuenta la historia de Sara, Alma, Carol, Leo y Olga que se conocieron en el colegio. Todos los años organizan un viaje juntas, pero este es diferente porque a una de ellas le han diagnosticado un cáncer y todas han decidido raparse la cabeza para solidarizarse con su amiga. Como entretenimiento cada una escribirá algo que no han hecho en su vida en un papel y lo meterán en una caja. Durante el viaje irán leyendo los papelitos e intentando cumplir ese deseo que cambiará su vida para siempre.

Mujeres desesperadas

Por último, en la plataforma de streaming Disney+ se puede ver esta serie cuya acción se desarrolla en la calle Wisteria Lane que es una zona residencial de Fairview en el también estado ficticio de Eagle State. La serie Mujeres desesperadas se emitió entre 2004 y 2010 y ahora se puede ver íntegra en Disney+. Sus protagonistas son cinco amas de casa de alto standing que, además de sus problemas domésticos, se tienen que enfrentar a los misterios que esconden sus maridos, amigos y vecinos. Las protagonistas de esta mítica serie son las conocidas actrices Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria y Nicollette Sheridan.