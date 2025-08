Ya hay fecha para las nuevas tarifas de Netflix: los nuevos precios y planes en España

Los usuarios de Netflix están perplejos ya que la plataforma de streaming ha decidido volver a cambiar sus planes de nuevo. Todavía no ha pasado un año de su subida de la subida de precios de octubre y ahora ha decidido eliminar el plan Básico sin anuncios para todos sus usuarios activos. Hay que tener en cuenta que este plan ya no estaba disponible para nuevas altas y que tenía un coste de 9,99 euros al mes. Los usuarios que seguían disfrutando de este plan tendrán que abandonarlo obligatoriamente y pasarse a uno de los tres planes actuales o su cuenta será actualizada automáticamente al plan Estándar con anuncios el próximo 1 de septiembre. Esto supondrá que si quieren seguir viendo Netflix sin anuncios tendrán como poco que pagar 4 euros más y si se conforman con el plan Estándar con anuncios pagarán solo 6,99 euros al mes, pero tendrán que aguantar la publicidad.

Las críticas de los usuarios de Netflix en las redes sociales de los usuarios a los que les afecta este cambio no se han hecho esperar. La mayoría se quejan por la pérdida de una opción económica y sin publicidad y vienen sobre todo de aquellos usuarios que no quieren ver anuncios o los que no pueden permitirse los planes más caros como el Estándar sin anuncios o el Premium. También se crítica que no se tarde ni un año en volver a cambios los planes y estar mareando a los usuarios continuamente.

La plataforma de streaming Netflix ha dado la noticia a los usuarios afectados a través de un correo electrónico en el que explica que el plan Básico sin anuncios dejará de estar disponible y el nuevo plan Estándar con anuncios por 6,99 euros al mes comenzará automáticamente en la fecha de facturación. Según Netflix, con este plan Estándar con anuncios se ahorra un 30% y estos son breves y están diseñados para que no interrumpan ninguna escena importante cuando se está viendo cualquier serie, película o documental.

Los planes que tenía Netflix hasta ahora

En noviembre de 2022 Netflix sorprendió a todos sus usuarios con la creación del plan Estándar con anuncios que cuesta 6,99 euros y cuenta con Full HD (1080p), dos pantallas simultáneas, sin descargas, aunque mantiene algunas series o películas bloqueadas. Hay que señalar que este plan ha contado con una gran aceptación entre los usuarios de la plataforma de streaming. Como alternativa estaba el plan Básico sin anuncios que costaba 9,99 euros al mes y contaba con calidad HD (720p), una sola pantalla y posibilidad de descargas.

Los otros dos planes disponibles en Netflix son el Estándar sin anuncios que tiene un coste de 13,99 euros al mes que también está en Full HD, se puede utilizar por dos dispositivos a la vez y cuenta con descargas y el más caro que es el Premium y cuesta 19,99 euros al mes. Este plan Premium permite ver contenidos en Ultra HD 4K con HDR en hasta cuatro pantallas, con descargas en seis dispositivos, audio espacial y la opción de añadir miembros extra.

La opción de añadir un suscriptor extra es perfecta si deseas compartir Netflix con personas que no vivan contigo y tiene un precio actualmente, tanto para el plan Estándar como para el Premium. Con el primero se puede añadir un/a suscriptor/a extra por 4,99 € al mes con anuncios o por 5,99 € al mes sin anuncios y con el Premium dos suscriptores con los mismos precios cada uno.

Los cambios en otras plataformas de streaming

La plataforma de streaming Max también en marzo de este año tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de la plataforma de streaming. Los usuarios que se estaban beneficiando de la promoción del 50% de descuento para siempre, tuvieron que adaptarse a los cambios o darse de baja. A partir del 24 de marzo de 2025 todas las renovaciones de suscripción que se hacen ya cuentan con las nuevas condiciones

Estos usuarios pasaron a convertirse en suscriptores del plan Estándar de Max y las visualizaciones simultáneas se redujeron a dos dispositivos en vez de tres y la resolución de reproducción se limitó a HD con sonido Dolby 5.1 cuando antes también estaba en UHD/4K dependiendo de la disponibilidad de cada uno de los contenidos. El soporte HDR pasó a SDR y se mantuvo la capacidad para realizar un total de 30 descargas para ver sin estar conectados a la red.

Lo que suele ocurrir, además, es que cuando las plataformas de streaming empiezan a realizar cambios en planes o subidas de precios, más tarde o más temprano las otras también se animarán a hacerlo. Por ahora ya os advertimos que a partir del 1 de septiembre de 2025 o según el ciclo de facturación, el plan Básico sin anuncios de Netflix dejará de existir y los usuarios serán migrados automáticamente al plan Estándar con anuncios, a menos que soliciten otro plan de forma manual. Una nueva situación a la que tendrán que adaptarse los usuarios de Netflix los cuales llevan soportando cambios continuos y constantes de sus planes y tarifas.