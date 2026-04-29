El Arsenal de Arteta o la primera arma del Atlético de Simeone: el arte de marcar gol de córner

El murmullo reinó entre los aficionados del Arsenal cuando su equipo sacó, por tercera vez consecutiva, un saque de esquina en corto. Un gilicórner que apodan los menos puristas. Los dos anteriores habían salido cruz. ¿Por qué a la tercería tocaría cara? Madueke volvió a jugar en corto y el resultado final sonrió a los Gunners. Gol que a la postre significó el triunfo. La jugada responde a lo ensayado en el laboratorio del Arsenal, que este miércoles tiene ante el Atlético un examen exigente.

Después de la escena, Arteta sonríe y aprieta el puño. Su plan se ha ejecutado con precisión. Los tres saques de esquina corrieron bajo la misma idea. Un cuarteto de jugadores hábiles y con buen pie —véase Odegaard, Havertz, Zubimendi y Ben White— se acerca a recibir, aunque en realidad solo uno tiene intención real de tocar el balón, los otros tres escoltan la jugada para atraer a tres defensores, mientras las torres —Gabriel, Hincapié y Saliba— se quedan en el área esperando un balón aéreo.

Odegaard, quien controla el balón, parece tener pocas salidas, pues tres defensores le han seguido y otros tres fijan en el área. Sin embargo, en el balcón aparece un jugador libre de marca –generalmente Eze– que es el encargado de fusilar a portería. La táctica se reproduce a dos velocidades. Unos atraen y otros fijan para liberar al que se encuentra en el balcón y el que recibe en corto. Acción y reacción. Aquel fue el 17º gol del Arsenal a la salida de un córner en el actual curso.

Récord absoluto. Ningún equipo inglés ha marcado más goles de un saque de esquina. La anterior marca de goles (16) la había establecido también el Arsenal de Arteta en la temporada 2023/2024. Además, los gunners se quedan con el registro de ser el equipo que más goles (10) de córner marca para tomar ventaja, es decir, no marca de córner para empatar o recortar distancias en el marcador. El 23% de los goles totales del Arsenal esta campaña han venido de jugadas a balón parado.

No solo en corto sacan los córner; el repertorio es variado. El primer detalle es que los botan a pierna cambiada, en otras palabras, un zurdo saca los de la derecha y un diestro los de la izquierda. Con esto buscan que la trayectoria del balón vaya hacia dentro y al área pequeña, donde acumulan gran parte de sus jugadores. La otra opción de acumulación es en el segundo palo, donde se posicionan las torres -Hincapié, Gabril y Saliba- a la espera de pantallas de sus compañeros que les permitan atacar el balón.

La virtud del actual Arsenal de Arteta ya fue, en su día, la principal arma del primer Atlético de Simeone. Durante la temporada 2013/2014, cada córner o balón parado era un penalti para el Atlético. Hasta 23 goles, el 22% de los totales de la temporada, anotaron de esta manera. Siendo especialmente definitorio en el tramo final, pues nueve de los últimos 14 goles de aquella temporada fueron de estrategia. Ese curso, el Atlético ganó la Liga; la décima de su historia y la primera del Cholismo.

Simeone ha reiterado la importancia que tienen los córneres para el Arsenal. «Van muy bien por juego aéreo; debemos estar concentrados», aseguró. El argentino no es de los que se queda quieto, al contrario, es amigo de las batallas de ajedrez. Sabe a lo que se enfrenta. A principio de temporada, en la fase Liga de la Champions, su equipo encajó dos de los cuatro goles del Arsenal a balón parado. De ahí la ratificación en los entrenamientos.

El pasado lunes, tras el partido contra el Athletic en el que también encajaron gol a balón parado, Simeone armó la sesión a conciencia. Dispuso de varios pivotes hinchables en el área pequeña que imitaban a los rivales. Oblak tenía que superarlos y despejar el balón. «Tenemos que revisar el balón parado, son fuertes en ese aspecto. Habrá que subir la concentración, estar atentos», ha asegurado Marcos Llorente. Arsenal y Atlético, dominadores actuales y antañosos del juego aéreo.