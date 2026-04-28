Alineación del Atlético contra el Arsenal: Oblak vuelve a la Champions y Lookman es la duda

Vuelve la Champions; vuelve la última oportunidad de tocar metal para los de Simeone. Este miércoles, en el Metropolitano, el Atlético recibe a un Arsenal que ha ido de más a menos durante el curso. Será el primero de los dos vuelos para aterrizar en Budapest. El Cholo, a excepción de los lesionados Barrios, Giménez y Nico, cuenta con toda su tripulación a bordo para conformar la alineación del Atlético.

También Hankco y Lookman, que este martes volvieron a completar el entrenamiento junto al respeto de sus compañeros. Simeone también tiene a Sorloth y Julián Álvarez en buena salud. El noruego terminó acalambrado el partido de Liga contra el Athletic y el argentino no disputa minuto alguno desde la final de Copa del Rey, hace más de diez días.

Julián llega a la cita entre algodones físicamente, pero se espera que sea de la partida. Si hay un partido en toda la temporada para forzar, es este. Así las cosas, el Atlético únicamente tiene las bajas de Barrios y Giménez -ambas por lesión- para recibir al Arsenal. Por lo que Llorente volverá al lateral derecho y Cardoso será el acompañante de Koke en la sala de máquinas.

El Atlético sufrió un revés de última hora en forma de lesión. La sufre Nico González, que se pierde así la eliminatoria completa entre Atlético y Arsenal y llegaría justo a una hipotética final de Champions. Se estima que estará entre tres y cuatro semanas de baja. Pierde Simeone una carta que tenía muchos argumentos para ser titular. Se queda sin el poderío aéreo y la energía de Nico, que venía de anotar un doblete de golazos ante el Elche.

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá a final de la próxima semana.

Alineación probable del Atlético para recibir al Arsenal en Champions

Esta es la alineación probable del Atlético para disputar el partido de ida de semifinales contra el Arsenal en el Metropolitano. Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.