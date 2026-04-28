Simeone no se esconde: «Nadie nos debe nada, la Champions se merece y que acompañe la fortuna»

Uno es consciente de la magnitud de lo que viene cuando levanta la vista en el Metropolitano. El auditorio, lleno de periodistas que esperan a Simeone y Koke, los encargados de dar el último mensaje público antes de la idea de semifinales ante el Arsenal. Serán las séptimas en toda la historia del club rojiblanco y las cuartas del Cholismo. Casi nada. Será también el último partido de Champions en el Metropolitano para Griezmann.

«El aficionado se encuentra en una nueva semifinal. Es extraordinario volver después de nueve años y hacerlo por cuarta vez en 14 años. Eso es maravilloso e increíble. Esa fe y emoción que contagia nuestra gente nos irá muy bien. Enfrentamos a un rival muy duro, que tiene la pelota parada muy trabajada, pero allá vamos, con toda la ilusión», inició Simeone.

El Cholo restó presión a sus jugadores. «Presión no hay, sino responsabilidad. Hay ilusión de estar cerca por un objetivo enorme que el club nunca ha conseguido. Hay que prepararse para jugar. Los futbolistas son los que definen este tipo de partidos por sus capacidades. Tenemos que prepararnos bien y jugar el partido que imaginamos».

¿El fútbol le debe una Champions al Atlético? Llorente y Oblak creen que no; Griezmann deja caer que sí. Simeone, aglutinador nato de merecimientos, se inclina más por la línea de los primeros. «Somos todos personas. Cada uno tiene un pensamiento diferente. No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran. También que la fortuna esté de tu lado», expresó el técnico argentino.

El Cholo también se pronunció sobre el futuro de Julián Álvarez, siempre en el foco cuando el Atlético se juega un partido crucial. Cada uno que saque sus conclusiones. Al Barcelona, clásica novia del delantero, se ha sumado el interés de equipos ingleses y otros punteros de Europa. «No estoy en la cabeza de Julián Álvarez, pero entiendo que lo quieran PSG; Arsenal, Barcelona y todos los clubes porque es muy bueno», finalizó Simeone.