Simeone y la lesión de Barrios: «La vida pone dificultades, se lo debe tomar como un aprendizaje»

Diego Pablo Simeone se presentó en rueda de prensa ajustándose la corbata y con cara de insatisfacción. Su equipo había ganado después de un mes y medio en Liga, pero el peaje fue volver a perder a Barrios, que reapareció como titular tras sus lesiones… Y volvió a recaer. Al Cholo le sobró hasta la chaqueta cuando vio que el canterano se echaba al suelo; y el futbolista enfiló el túnel de vestuarios escondiendo el rostro bajo la camiseta. A falta de pruebas, no estará en semifinales ante el Arsenal.

«No le he visto todavía, pero ya nos informarán sobre la lesión. La vida nos pone dificultades en el camino y a él se las está poniendo este año con las lesiones. Se lo tiene que tomar con aprendizajes y con fuerza y voluntad. Tiene que trabajar y ser fuerte. Antes del partido le dije que confío mucho en él. Es muy importante para nosotros. Lo esperaremos y ojalá pueda estar con nosotros para el final de temporada», explicó Simeone.

Remontó el Atlético subido a lomos de Griezmann y Sorloth tras un inicio de partido insulso. «El primer tiempo fue espeso, no jugamos el partido que queríamos jugar. En el descanso hablamos con claridad y lo representaron de la mejor manera en el campo. Pudimos remontar un partido que nos viene muy bien en el camino a alcanzar al Villarreal, que es el objetivo que nos queda en Liga. Iremos a por ello», dijo Simeone.

El Cholo no se sale de su hoja de ruta antes de recibir al Arsenal. «Tenemos que seguir trabajando como lo hacemos. Hemos llegado donde estamos por competir como competimos y levantarnos. Nada nos ha detenido. Siempre hemos tenido una fuerza superior para buscar los objetivos que el club necesita. Este año estamos más cerca de jugar finales que es lo que la gente necesita. Son situaciones que emocionan a la gente, hace crecer al club y nos hace más fuertes como equipo. Enfrentaremos a un rival muy bueno. Será difícil», expresó Simeone.

Será la séptima semifinal de Champions del Atlético en sus 123 años de historia. La cuarta bajo las órdenes de un Simeone que buscará también la cuarta final de Copa de Europa rojiblanca. «Al Atlético le ha costado llegar a semifinales y finales de Champions. Esta oportunidad la hemos construido trabajando y con el apoyo de nuestra gente, a la que necesitamos el miércoles más que nunca. Ojalá podamos darle sobre el campo lo que ellos quieren», finalizó el Cholo.