El Atlético resurge ante el Athletic y se rearma para la Champions

El Atlético de Simeone resucita cada vez que le cantan el réquiem, para fortuna de una afición que despidió la primera parte con una pitada más sonora que tímida. En ese momento, los rojiblancos caían ante el Athletic y el desenlace de la trama amagaba con simular el de los últimos partidos. Griezmann, fiel a su cita goleadora con el club vasco, y Sorloth reescribieron la trama (2-1) a tiempo para sellar una victoria en Liga un mes y medio después. Se reencuentran en Liga con sensaciones para la Champions, porque lo que se jugó en el Metropolitano está más relacionado con el segundo torneo que con el primero mencionado. «La Liga de Campeones es mi obsesión», en la grada también son conscientes.

«Claramente hemos priorizado competiciones», aseguraba Mateu Alemany, directivo rojiblanco, antes de que el balón rodara en el Metropolitano. Tampoco había que ser un lince. La Liga se ha convertido en algo transitorio para el Atlético. Mejor dicho, el propio Atlético la ha convertido en transitoria. La competición, que alimenta día a día las emociones de los aficionados, se ha convertido en un entrenamiento con público para el Atlético porque sus cartas rojiblancas han estado durante todo el 2026 en la mesa de la Copa y de la Champions. Coja la primera, ahora hacen all in a la segunda.

Aunque por el camino había que reencontrar sensaciones perdidas. Ganar llama a ganar, ya saben. Simeone armó una alineación reconocible, con muchos de los que estarán ante el Arsenal y pocos presentes en las cuatro derrotas ligueras anteriores. Regresó Barrios, aunque lo suyo esta temporada es una concatenación de subidas y bajadas. Participó en los dos primeros goles de su equipo, pero volvió a caer lesionado. La temperatura elevó tanto la frustración de Simeone que se quitó la americana y se la volvió a poner en un minuto. Todo mientras Barrios ya enfilaba el túnel de vestuarios escondiendo su rostro con la camiseta.

Un drama. Todo comenzó siéndolo. Por obra y gracia de Paredes. Vital para cortar el avance de Baena en área propia; e imponerse por alto en la rival. Evitó un gol y marcó otro. Claro que la defensa rojiblanca colaboró en demasía a ello. Nadie cubrió al central vasco. Nadie se acercó. Ni por error pasó un rojiblanco por la zona de acción. El Atlético, en lugar de reaccionar, se atascó. Los rojiblancos son un equipo que ataca la espalda con brillantez, pero les cuesta cuando los rivales juntan líneas y se cierran. Más sin Lookman y Julián Álvarez. Curioso lo del argentino, que no jugó ni un minuto, tampoco en la jornada anterior. ¿Molestias? ¿Fatiga?

La bronca de la grada si expolió al Atlético, que hizo en cinco minutos lo que no había hecho en 45. Primero Griezmann dio el toque y Sorloth culminó un contragolpe después. El propio Sorloth amarró el triunfo al hacer bueno otro contragolpe. No sin sufrimiento y miradas al reloj. Guruzeta, que se topó con Oblak en la primera acción del partido, le batió en la última para recortar distancias.El Atlético volvió a ganar; supera Sevilla y mira al Arsenal. Se rearma de sensaciones en Liga para afrontar la Champions.