Atlético-Athletic: el Metropolitano como reanimador para la Champions

La Liga se ha convertido en algo transitorio para el Atlético. Mejor dicho, el propio Atlético la ha convertido en transitoria. La competición, que alimenta día a día las emociones de los aficionados, se ha convertido en un entrenamiento con público para el Atlético. Las cartas rojiblancas han estado durante todo el 2026 en la mesa de la Copa y de la Champions. Coja la primera, ahora hacen all in a la segunda. Necesitan levantar el ánimo tras la debacle de Sevilla y la racha negativa en Liga. Este sábado, ante el Athletic (21:00 horas), se espera que el Metropolitano ejerza como desfibrilador para afrontar la Champions.

El Metropolitano vivirá su última noche antes del partido más importante de la temporada. Los aficionados del Atlético de Madrid, necesitado de buenos resultados, velarán armas antes del trascendental partido de ida de Champions frente al Arsenal del próximo miércoles. Y el rival será uno con solera, nada menos que el Athletic Club, uno de los grandes del fútbol español, que se ha metido de lleno en la lucha por Europa tras su victoria ante Osasuna por la mínima.

Triunfo que añora el conjunto colchonero, que no ganan desde que lo hicieran en la ida de los cuartos de final de Champions en el Camp Nou (0-2). Después de esto, cuatro son las derrotas que acumulan, alguna dulce, como la de Champions ante el Barça (1-2), y otras mucho más crueles, como la de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Además de estas, otras dos en Liga, que han hecho que el Villarreal se afiance en la tercera plaza y que miren con temor hacia la quinta plaza.

Y es que la competición doméstica se ha convertido en banco de pruebas para Diego Pablo Simeone, que aprovecha, ante la lejanía del título y el margen con los puestos Champions, para dar minutos a los menos habituales. Ante el Athletic, podría ser una excepción, ya que la urgencia de resultado podrían hacer que jugadores importantes como Marcos Llorente, Julián Álvarez o Koke, que ni siquiera estuvieron presentes en la convocatoria frente al Elche, sean de la partida.

Sí que podrían ser suplentes Robin Le Normand y Johnny Cardoso que, a priori, apuntan a titulares el miércoles, pero que acumularon 90 minutos ante el Elche en la derrota del pasado miércoles. Menos sorpresas habrá en la delantera, donde Griezmann, Julián Álvarez, que no parte de inicio en Liga desde el derbi, y Giuliano Simeone ocuparían tres de los cuatro puestos, siendo el enrachado Nico González, que viene de marcar un doblete, el principal candidato al extremo izquierdo.

Alineaciones probables de Atlético y Athletic