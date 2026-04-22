Pablo Barrios, de vuelta en el momento clave: Atleti y España sonríen

Pablo Barrios está de vuelta en el momento crucial de la temporada. El canterano del Atlético de Madrid ha atravesado meses especialmente duros: cuando parecía haber dejado atrás sus problemas físicos, una recaída volvió a frenar en seco su vuelta. Un golpe inesperado para un futbolista que ya no es solo una promesa, sino una auténtica realidad y una pieza fundamental en el esquema rojiblanco.

Su reaparición más reciente se produjo en la final de la Copa del Rey. Estuvo calentando gran parte del partido, pero finalmente no tuvo minutos. Aun así, su presencia fue mucho más que simbólica: confirmó que está preparado. Ahora, con el calendario apretando y los grandes retos sobre la mesa, Barrios está listo para el tramo decisivo, con las semifinales de la Champions League como gran objetivo inmediato.

En el Atlético lo tienen claro: Barrios es una necesidad. Su capacidad para dirigir el juego, romper líneas y aportar equilibrio en el centro del campo le convierte en un pilar necesario dentro del equipo de Simeone. No es solo talento, es personalidad, lectura táctica y carácter competitivo. Por eso, el club está midiendo cada paso con precisión, consciente de que su mejor versión puede marcar la diferencia.

El foco no se queda solo en el presente. En el horizonte aparece el Mundial, una cita que Barrios tiene entre ceja y ceja. La selección española sigue de cerca su evolución, sabiendo que su perfil encaja a la perfección en una medular que busca dinamismo y frescura. Si el físico le respeta, su candidatura será muy seria.

Tanto el Atlético de Madrid como la selección española comparten una certeza que ya es incuestionable: recuperar a Pablo Barrios en su mejor nivel es una prioridad absoluta. En el Metropolitano lo tienen claro: si quieren dar un golpe sobre la mesa en la Champions League, necesitan de él y su peso en el centro del campo. Y ese mismo argumento se traslada a la selección, con el Mundial en el horizonte. España sabe que los grandes títulos se deciden con jugadores con el talento y el fútbol de Pablo Barrios.