El Atlético de Madrid ganó la batalla de las banderas: sin esteladas en el Metropolitano

La batalla de las banderas terminó en el Metropolitano el pasado martes por la noche con el Atlético de Madrid como claro vencedor y sin esteladas en la zona visitante de seguidores del Barcelona. El estadio rojiblanco se llenó de miles de banderas de España y la afición colchonera terminó celebrando el pase a semifinales de Champions entonando una vez más el «Que viva España».

La ‘guerra’ política de banderas se comió gran parte del protagonismo durante la trilogía de partidos que hemos tenido durante este mes de abril entre Atlético de Madrid y Barcelona. Uno de Liga y los dos de Champions. La afición colchonera inundó su estadio con miles de banderas de España en los dos encuentros en su casa. La culé hizo lo propio en el Camp Nou con las esteladas y gritos de «independencia».

Pero con una diferencia que ha terminado con el Atlético de Madrid como vencedor. Ya no solamente en el césped, con ese pase a semifinales, también en la batalla de banderas. La bandera nacional estuvo presente en la zona visitante del Camp Nou. Algo lógico. Cientos de ellas en los brazos de hinchas rojiblancos. Pero las esteladas no estuvieron presentes en el Metropolitano.

La seguridad del Atlético de Madrid hizo en la tarde de ayer martes su trabajo a la perfección y requisó todas y cada una de las esteladas que llevaban los aficionados del Barcelona. Los hinchas culés intentaron entrar en el Metropolitano con ellas, pero la seguridad requisó todas las que pudo. OKDIARIO pudo grabar el momento exacto en el que a un aficionado culé le quitan la estelada.

Ya dentro del estadio, varios hinchas del Barcelona lograron colar la estelada, pero la seguridad del Atlético de Madrid insistió en hacer bien su trabajo y requisó todas las que faltaban. Es una bandera anticonstitucional y, por lo tanto, no se podía exhibir en el estadio durante el partido. El resultado fue que la zona visitante blaugrana se quedó sin su punto independentista y la fiesta nacional reinó en el Metropolitano con las banderas de España dando color a toda la grada del Metropolitano.