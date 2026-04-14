OKDIARIO caza a la seguridad del Atlético quitando esteladas a los hinchas del Barça en el Metropolitano

OKDIARIO cazó el momento en el que varios aficionados del Barcelona se quedaban sin poder entrar al Metropolitano con esteladas para promover el independentismo catalán en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League. La seguridad del Atlético de Madrid requisó las banderas independentistas a todos aquellos que la estuvieran mostrando en la cola de acceso.

La alerta de invasión de esteladas era real y el Atlético, club que representa los valores de España, se ha encargado de frenar a tiempo el aquelarre independentista. La previsión era que este martes más de 3.000 hinchas del Barça pudieran llenar las gradas del estadio rojiblanco con la bandera independentista de Cataluña, pero la seguridad del conjunto colchonero ha estado muy atenta y ha evitado que vaya a mayores.

De hecho, aficionados del Atlético entonaron el «¡Viva España!» mientras los trabajadores de los accesos hacían su trabajo requisando estas esteladas. Los aficionados culés estarán situados en una de las esquinas del Fondo Norte del estadio colchonero y la alerta en el Metropolitano era máxima.

Primero, porque la tensión entre las aficiones en los dos últimos partidos ha sido muy alta. Y segundo, porque la rivalidad política entre ambas aficiones convertía este duelo en un choque de alto riesgo.